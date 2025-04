🚨 EURUSD s největším denním ziskem od 2015

📉 Dolar v pasti po rychlých změnách celní politiky

Euro dnes posiluje na vlně slabosti amerického dolaru, který je pod tlakem kvůli rostoucím obavám z recese ve Spojených státech. Ty jsou způsobeny včera oznámenými drastickými celními opatřeními Donalda Trumpa.

EURUSD dnes zažívá největší růst za mnoho let. Od roku 2020 jsme nezažili žádnou obchodní seanci, která by byla z hlediska růstu srovnatelná s dneškem.

Zdroj: XTB Research

Navíc se trh obává, že takto rychlé změny v obchodní politice oslabí postavení USA jako globálního ekonomického hegemona, zatímco hlavní konkurenti – Evropa a Asie – se stanou více nezávislými na „Novém kontinentu“.

Zatímco výhled americké ekonomiky zůstává nejistý , investoři očekávají, že investice do infrastruktury a obrany podpoří ekonomiku eurozóny , čímž sníží negativní dopady vyplývající z obchodní války .

, investoři očekávají, že , čímž . Eurodolar může reagovat velmi dynamicky na jakékoli signály o jednáních mezi Evropou a Spojenými státy, která by mohla vést ke snížení cel až na minimální sazbu 10 %. V tuto chvíli se však tento scénář nezdá pravděpodobný a Evropa plánuje odvetná cla.

Analytici Bloombergu se domnívají, že zvýšení cel o 20,5 procentního bodu, které dosud zavedla nová americká administrativa, naznačuje pokles HDP o 3 % a nárůst cen o 1,7 %, k čemuž by pravděpodobně došlo během příštích dvou až tří let. Jde však o odhad za jinak stejných podmínek (ceteris paribus) – pokud by obchodní partneři zavedli tvrdší odvetná cla vůči USA a Američané následně reagovali přísnými cly na polovodiče a farmaceutika, pokles HDP by mohl dosáhnout až –4,1 % a jádrový index PCE by mohl vzrůst o 2,4 %.

Stojí za zmínku, že měnový pár EURUSD může dnes vykázat značnou volatilitu kolem 16:00, kdy budou zveřejněna data ISM ze sektoru služeb v USA za březen.

Slabší než očekávané výsledky by mohly prohloubit pokles dolaru a podpořit kurz EURUSD směrem k vrcholům z září 2024, tedy k úrovni 1,12.

Při pohledu na graf je patrný silný růstový impuls a pokud by měl mít podobný rozsah jako předchozí (z přelomu února a března), pak by základním scénářem bylo otestování maxim z roku 2024.

Konečné údaje PMI ze sektoru služeb v Evropě za březen mírně překonaly odhady.

Zdroj: xStation

Na dluhopisovém trhu pozorujeme výrazné odlivy kapitálu z USA. Přestože výnosy z 10letých amerických státních dluhopisů klesají na nejnižší úroveň od října 2024, a to na 4,06 % (–1,8 %), ještě výraznější pohyby sledujeme u evropských dluhopisů – výnosy německých 10letých dluhopisů klesají na 2,65 % (–2,8 %).

Nejvýraznější pohyb je ale patrný u japonských dluhopisů, kde výnosy klesly na 1,37 % (–6,9 %).

Tento vývoj signalizuje odliv kapitálu z USA, který je částečně tlumen poptávkou po americkém dluhu, ale většina prostředků je přesouvána do jiných regionálních trhů, což dále podporuje výprodej amerického dolaru.

Denní změna výnosů 10letých státních dluhopisů USA (růžová), Německa (černá) a Japonska (vínová).

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.