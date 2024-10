FDA schválila inovativní lék společnosti Bristol Myers na schizofrenii 💡

Akcie společnosti Bristol Myers (BMY.US) před závěrečnou seancí týdne na Wall Street vzrostly o 4 % poté, co výrobce léků získal od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv povolení pro svůj nový lék Cobenfa jako léčbu schizofrenie u dospělých. Analytici komentovali, že schválení FDA by mohlo pomoci Bristolu schválit akvizici společnosti Karuna Therapeutics, což by teoreticky rozšířilo prodejní možnosti BMY.

Lék schválený úřadem FDA je pozoruhodný tím, že je prvním antipsychotickým lékem, který se zaměřuje na cholinergní receptory, a nikoli na dopaminové receptory, což by mohlo být pro pacienty v některých situacích bezpečnější. Jedná se o první schválený lék na schizofrenii po 30 letech.

Akcie před otevřením trhu posilují a obchodují se výrazně nad 200denním průměrem EMA (zlatá čára na grafu), který by mohl určovat celkový trend akcií v dlouhodobém horizontu. Zdroj: xStatio