Denní shrnutí: Dolar oslabuje kvůli inflaci a komentářům Donalda Trumpa

- Americké indexy dnes výrazně posílily díky téměř 100% tržní jistotě, že Fed na zářijovém zasedání sníží úrokové sazby. Futures US100 vzrostly o 1,14 %, US500 o něco méně než 1 % a US2000 přidal více než 2 %.
- Inflace CPI v USA za červenec zůstala na 2,7 % meziročně, oproti očekávání mírného růstu. Jádrová inflace však vzrostla výrazněji na 3,1 % meziročně. Přesto tato data zásadně nezměnila výhled Fedu.
- Donald Trump označil inflační data za „velmi dobrá“ a opět kritizoval Jeroma Powella za nedostatek snížení sazeb. Nový guvernér Fedu Miran zaujal výrazně holubičí postoj, když uvedl, že inflační problémy neexistují, což by mělo ospravedlnit nižší úrokové sazby.
- Měnový pár EUR/USD prudce vzrostl po včerejším poklesu z úrovně 1,1600 na téměř 1,1700.
- Ceny zemního plynu v USA výrazně klesly po zveřejnění nejnovější zprávy EIA STEO, která předpověděla vyšší produkci v letech 2025 a 2026.
- Ropa zůstala pod tlakem navzdory nejistotě ohledně páteční schůzky Trump–Putin na Aljašce. Cena ropy WTI otestovala úroveň 63 USD za barel. Nejnovější zpráva OPEC ukázala růst produkce v červenci oproti předchozímu měsíci, v souladu s obnovováním těžby po dobrovolných škrtech.
- Prezident Ukrajiny Zelenskyj uvedl, že Rusko se připravuje na ofenzivu po 15. srpnu a že Ukrajina nemá v úmyslu stáhnout jednotky z Donbasu.
- Zpráva WASDE ukázala výrazný růst produkce kukuřice a pokles produkce sóji, což vedlo k poklesu ceny kukuřice pod 400 centů/bušl a růstu ceny sóji nad 1000 centů/bušl.
- Včera Donald Trump vyzval k čtyřnásobnému zvýšení dovozu sóji z USA do Číny, což je považováno za fyzicky nereálné vzhledem k významným nákupům z Brazílie.
- Ceny pšenice rovněž klesly, otestovaly úroveň 500 centů/bušl. Tento pokles nesouvisel s americkými daty, ale s globálními údaji, které ukázaly další růst produkce oproti loňskému roku.
- Zlato si po včerejším prudkém propadu částečně zotavilo ztráty, a to kvůli nejistotě před pátečním setkáním.
- Index institutu ZEW dnes ukázal, že německá ekonomická očekávání v srpnu prudce klesla na 34,7 bodu z 52,7 bodu v červenci. Tento výrazný pokles byl ovlivněn zhoršením nálady v německém průmyslu, který silně zasáhla nedávno podepsaná obchodní dohoda mezi EU a USA.
- Akcie německého IT giganta SAP.DE klesly téměř o 5 % na nejnižší úroveň od dubna. Někteří investoři se obávají, že firma může ztrácet technologický náskok oproti americké konkurenci.
- Několik hodin poté, co prezident Donald Trump schválil prodej čipů Nvidia a AMD do Číny výměnou za 15% podíl na tržbách, přišla odvetná reakce Pekingu. Čínská vláda zakázala státním firmám, agenturám a podnikům nákup a používání těchto čipů, což je jasná reakce na pokus o deeskalaci obchodní války.
- Kryptoměny rostou díky slabšímu dolaru. Bitcoin se blíží k 120 000 USD a Ethereum je nad 4 400 USD.
