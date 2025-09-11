Fed na rozcestí 🏛️ Co dnešní zpráva o CPI říká o americké ekonomice? ⚔️

Mírně vyšší inflace, silný nárůst žádostí o podporu
Podle očekávání meziroční inflace CPI za srpen vzrostla na 2,9 % z předchozích 2,7 %. Jádrová inflace zůstala zvýšená na úrovni 3,1 % meziročně. Jediným překvapením byl mírně vyšší meziměsíční růst CPI, který dosáhl 0,4 % oproti očekávání 0,3 %. Je však třeba poznamenat, že meziměsíční dynamika byla dvojnásobná oproti červenci.
Měsíční jádrová inflace dosáhla 0,3 %, což odpovídá odhadům. Na druhé straně ale sledujeme výrazný nárůst žádostí o podporu v nezaměstnanosti. To ukazuje na rostoucí rozdíl mezi cíli Fedu – slabost na trhu práce a zvýšená inflace. Co konkrétně data ukazují a co by to mohlo znamenat pro Fed? A měl by se Wall Street obávat?
Hlavní faktory inflace
- Bydlení (shelter) bylo největším přispěvatelem k meziměsíčnímu růstu, s nárůstem o 0,4 %.
- Dopravní služby byly hlavním tahounem tzv. SuperCore CPI (výrazně nad 3 % meziročně a těsně přes 0,3 % meziměsíčně); ceny letenek vzrostly o 5,9 %.
- Energie zdražily o 0,7 % m/m, přičemž ceny benzinu vzrostly o 1,9 %. Ceny potravin se zvýšily o 0,5 % m/m.
- Ceny automobilů začaly opět růst. Nové vozy +0,3 %, ojeté vozy +1,0 % a opravy aut až o 2,4 %.
Dopad cel vs. služby
Klíčovým poznatkem je, že růst inflace přišel především ze sektoru služeb, nikoli v důsledku cel zavedených administrativou Donalda Trumpa.
- Cenové pohyby v kategoriích vystavených dovozu byly smíšené, bez jasného zrychlení souvisejícího s cly.
- SuperCore CPI (služby bez zahrnutí bydlení) mírně zpomalil na 3,52 % meziročně, což naznačuje, že cenové tlaky nejsou tak silné, jak by se mohlo zdát. Přesto jsou stále daleko od cílové hodnoty.
Tato data potvrzují, že Fed pravděpodobně začne uvolňovat měnovou politiku, ale bude při snižování sazeb postupovat opatrně kvůli přetrvávající inflaci výrazně nad 2% cílem. Služby zůstávají „lepivé“ a jakýkoli případný růst cen benzinu by celý obrázek dále zhoršil.
Klíčové grafy
Inflace CPI podle očekávání roste na 2,9 % meziročně Jak ukazují předstihové ukazatele, největším problémem v USA zůstává růst cen ve službách. To jasně ilustruje cenový subindex v rámci průzkumu ISM pro sektor služeb. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Při pohledu na hlavní složky zůstává největším přispěvatelem inflačního růstu nájemné. Nicméně rostou i příspěvky spojené s růstem nákladů na služby. Hlavním tahounem inflace nejsou cla, ale služby. Výrazně rostou náklady na zdravotní péči, energie, dopravu a potraviny (u potravin částečně vlivem cel). Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny potravin v USA rostou rychleji, než naznačuje index cen potravin FAO, částečně právě kvůli clům. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Roste inflace u ojetých vozů – nové vozy podléhají clům. Přesto index Manheim naznačuje, že by se tato dynamika měla v následujících měsících zpomalit. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Inflační tlaky ve službách zůstávají vysoké, ačkoli se stabilizují na zvýšených úrovních. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Vysoká inflace je problém, ale ještě větší je slabost trhu práce
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti roste na nejvyšší úroveň za poslední 4 roky, i když v letech 2023 a 2024 jsme viděli hodnoty nad 250 tis. Největší nárůst přichází ze státu Texas. Přestože zatím nejde o důvod k panice, hladina kolem 300 tisíc žádostí historicky často signalizuje blížící se recesi.
Obrovský skok v počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, aktuálně nejvyšší od roku 2021. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Pokud se nejedná o jednorázový výkyv, prudký nárůst žádostí by mohl naznačovat růst míry nezaměstnanosti.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Fed bude snižovat sazby
Zdá se, že Fed by neměl přistoupit k razantnímu snížení sazeb o 50 bazických bodů, vzhledem k přetrvávajícím inflačním rizikům. Je však zřejmé, že cla – hlavní zdroj cenové nejistoty – měla na americké ceny jen omezený dopad. Fed tedy sazby sníží, ale pravděpodobně bez předchozího závazku k celému cyklu, a zůstane silně závislý na nových datech.
