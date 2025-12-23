Denní shrnutí: Komoditní horečka před svátky

- Americké burzy vstupují do svátečního období s omezenou volatilitou a obchodní aktivitou, ale stále s převahou zisků. Na amerických indexech je lídrem růstu S&P 500, jehož kontrakty rostou přibližně o 0,4 %. Podobného výsledku dosahují Nasdaq 100 a Dow, jejichž kontrakty si připisují zisky kolem 0,3 %. Russell 2000 si vede hůře a během dnešní seance klesá asi o 0,4 %.
- Spojené státy zveřejnily nečekaně překvapivá data o HDP, které ve třetím čtvrtletí vzrostlo o výrazných 4,3 % oproti očekávaným 3,2 %. Překvapení je sice pozitivní, ale kvalita makroekonomických údajů z USA začíná vyvolávat stále více pochybností a otázek.
- Data o průmyslové produkci dopadla mírně lépe, než se čekalo – měsíční růst dosáhl 0,2 % oproti očekávaným 0,1 %. Meziroční růst pak činil až 2,2 %.
- Pozitivní tón amerických makrodat se však neodrazil v náladě spotřebitelů podle indexu Conference Board. Výsledek činil 89,1 bodu oproti očekávaným 91,9. Jedná se o pokles oproti minulému měsíci a zároveň o jeden z nejhorších prosincových údajů za posledních více než 10 let.
- V Evropě převažují také jen mírné pohyby indexů, většinou však směrem vzhůru. Většina kontraktů se omezuje na růsty o 0,1–0,2 %. Lídry růstu jsou indexy SUI20 a VSTOXX, které posilují přibližně o 0,5 %. Poklesy jsou patrné na francouzském a polském indexu – FRA40 a W20 ztrácejí 0,2 %, respektive 0,7 %.
- Novo Nordisk obdržel od FDA schválení k prodeji jednoho ze svých léků skupiny GLP-1 v tabletové formě, po čemž jeho akcie vzrostly přibližně o 0,8 %.
- Nvidia dnes posiluje o více než 2 %. Důvodem má být pozitivní sentiment okolo dodávek čipů H200 do Číny. Objevují se však kontroverzní zprávy ze strany asijské společnosti Megaspeed, která se údajně mohla dopustit nelegálního přeprodeje či pašování čipů společnosti.
- Výrazné zisky zaznamenává komoditní trh. V energetickém segmentu roste NATGAS o přibližně 7 %. Nahoru jdou i průmyslové kovy – nikl posiluje téměř o 3 %, měď roste o 1,2 % a dosahuje nového cenového rekordu.
- Drahé kovy pokračují v růstovém trendu. Platina přidává až 6 %, stříbro posiluje o 4 % a dosahuje dalšího rekordu na úrovni 71 USD za unci.
- Na měnovém trhu dnes výrazně posilují jen a frank, které získávají proti většině měnových párů. Americký dolar si vede slabě.
- Sentiment na trhu kryptoměn je umírněný, ale převažuje pesimismus. Bitcoin ztrácí 0,8 % a pohybuje se kolem 87 700 USD. Ethereum si vede hůře, oslabuje o více než 2 % a klesá pod hranici 2 950 USD.
