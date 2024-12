Přežije vláda Michela Barniera Vánoce?

To je otázka, která už několik dní hýbe médii a politickými kruhy. Marine Le Penová, vůdkyně Národního shromáždění (krajně pravicová), výslovně pohrozila, že svrhne vládu, pokud se uchýlí k článku 49-3 ústavy, aby schválila rozpočet na rok 2025 bez hlasování. Tato hrozba vychází z úsporných opatření vyhlášených exekutivou, včetně půlročního odkladu úpravy důchodů a normalizace daní z elektřiny po ukončení energetického štítu.

Toto prohlášení vyvolalo šokovou vlnu na trhu dluhopisů: spread mezi francouzským a německým dluhem dosáhl 84,1 bazických bodů (0,841 %), což je rekord od krize v eurozóně. Toto rozpětí nyní překonalo Řecko (83,8 bp) a Španělsko (74 bp). Francouzský akciový trh, již oslabený politickou nestabilitou způsobenou loňským letním rozpuštěním parlamentu, je ve srovnání se svým německým protějškem slabší. Další epizoda politické krize v kombinaci s neschopností schválit rozpočet by mohla zemi uvrhnout do finanční krize nebývalého rozsahu od krize eurozóny.

Aby toho nebylo málo, ratingová agentura Standard & Poor’s se chystá vynést svůj verdikt o solventnosti Francie v pátek 29. listopadu. Snížení ratingu ze „stabilního“ na „negativní“ se nyní zdá být nevyhnutelné.

Deficit a veřejné výdaje mimo kontrolu

S rozpočtovým schodkem ve výši 6,1 % HDP v roce 2024 a cílem 5 % pro rok 2025 zůstává Francie jednou z nejvíce deficitních zemí v eurozóně. Stát je nabubřelý, veřejné výdaje tvoří 57 % HDP, z čehož téměř polovina jde na sociální výdaje. Tato situace se zdála udržitelná, když se Francie mohla schovat pod německý deštník, ale nyní, když i její soused čelí potížím, musí vláda sebrat odvahu a učinit obtížná, ale nezbytná rozhodnutí.

I když škrty ve výdajích navržené Michelem Barnierem ukazují správným směrem, mohou se ukázat jako velmi nedostatečné. Například výdaje na důchody, největší položka státního rozpočtu, přinášejí prospěch věkové skupině, která je již nyní nejbohatší v populaci – celosvětově ojedinělý případ, s výjimkou Japonska. Bylo by moudřejší zvážit zastropování nejvyšších důchodů a zároveň stále zvyšovat ty menší, což by ušetřilo výdaje těm, kteří to nepotřebují, a zároveň by pomáhali těm nejzranitelnějším.

Rostoucí tlak na úrokové sazby

Výnos francouzských 10letých dluhopisů se aktuálně pohybuje kolem 3,018 %. Tato sazba tvoří trojúhelníkový vzor s klíčovou úrovní odporu 3,166 %. Pokud bude tato hranice definitivně překročena, zejména kvůli nákaze z trhu amerických dluhopisů spojené s politikou Donalda Trumpa, výnosy by se mohly vyšplhat až na 3,604 %. Takové zvýšení by poškodilo francouzské veřejné finance a refinancování dluhu by bylo výrazně náročnější.

Na druhou stranu, pokud se Michelu Barnierovi podaří schválit své reformy a udržet svou vládu pohromadě až do roku 2025, sazby by se mohly uvolnit a klesnout pod 2,768 % s cílem 2,643 %.

Investoři na hraně

Není pochyb o tom, že pozornost investorů zůstane po celý prosinec zaměřena na francouzskou politickou scénu. Každá zpráva, ať už pozitivní nebo negativní, by mohla vyvolat silné reakce trhu. V nadcházejících týdnech je v sázce ekonomická stabilita a finanční důvěryhodnost země.