FTSE 100 na novém maximu 📈 Tyto 3 sektory táhnou britské akcie

Index FTSE 100 včera dosáhl historického maxima, k čemuž přispěly zejména sektory těžby a kovů a letectví a obrany. Dnes londýnské akcie mírně klesají a FTSE 100 by měl odevzdat malou část svého silného letošního růstu poté, co v úterý 30. prosince vytvořil nové rekordy. Rally v roce 2025 byla výrazná. FTSE 100 je od začátku roku výše zhruba o 22 %, po mírnějším zisku okolo 5 % v roce 2024.
Těžaři drahých kovů patřili k největším vítězům, v čele s Fresnillo, které je letos zhruba pětinásobně výše díky prudkému růstu cen komodit. Fresnillo v úterý také dosáhlo rekordního maxima, což podtrhuje, jak dominantní byl letos kovový příběh.
Akcie leteckého a obranného sektoru mají za sebou silný rok, přičemž Babcock a Rolls-Royce zhruba zdvojnásobily hodnotu a BAE Systems je výše přibližně o 50 %. Sektor dál podporují širší geopolitické trendy a rostoucí výdaje na obranu.
K výkonu významně přispěly i britské banky: Lloyds a Barclays posílily téměř o 80 %, zatímco Standard Chartered a HSBC přidaly 85 %, respektive 50 %.
Překoná FTSE 100 britské střední a malé firmy?
Rok 2026 čím dál víc vypadá jako další rok, kdy FTSE 100 porazí FTSE 250. Index velkých firem má vítr v zádech, zatímco středně velké firmy více navázané na britskou ekonomiku čelí náročnějším domácím podmínkám.
Výkonnostní rozdíl už je výrazný. Za posledních pět let je FTSE 100 výše zhruba o 50 %, tedy přibližně pětkrát více než FTSE 250.
Příběh „znovuotevření Británie“, který pomohl FTSE 250 v roce 2021, je pryč. Tehdy index tažený domácí ekonomikou těžil z postcovidového oživení, ale směrem do roku 2026 není vidět podobný pozitivní katalyzátor.
Oba indexy mají podobná očekávání růstu zisků (okolo 9 %), ale rizikový profil není stejný. FTSE 250 vypadá citlivější na snižování odhadů zisků vzhledem k signálům slabosti britské ekonomiky.
Data o britském spotřebiteli jsou varovným signálem. Data Barclays naznačují, že domácnosti vstupují do roku 2026 ve slabší kondici, což pro více domácí FTSE 250 není dobrá zpráva.
Struktura FTSE 100 je nyní jednoduše atraktivnější. Je více mezinárodní a defenzivní (se sektory jako zdravotnictví), což obvykle drží lépe, když ekonomické momentum slábne.
Ani z pohledu expozice na střední firmy FTSE 250 nevychází dobře ve srovnání s Evropou. Index zaostává za evropskými protějšky v očekávaném růstu zisků pro příští rok.
Bloomberg Intelligence očekává, že momentum zisků u FTSE 100 zůstane silnější než u Stoxx 600, což posiluje argument pro expozici na britské velké firmy oproti širší Evropě.
Expozice na těžbu je pro FTSE 100 zásadní „divoká karta“. Pokud budou kovy dál růst, mohou z toho tituly v FTSE 100 těžit nadproporčně. Fresnillo už letos posílilo zhruba o 450 %, což ukazuje, jak silné tohle téma může být.
Rostoucí globální výdaje na obranu dál nahrávají titulům jako BAE Systems a Rolls-Royce a přidávají FTSE 100 strukturální podporu.
Omezený prostor pro snižování sazeb BoE je pozitivem pro banky ve FTSE 100. Takové nastavení obvykle přeje vyšší váze bank, zatímco jde proti FTSE 250, který má vyšší podíl sektorů citlivých na sazby, například nemovitostí.
UK100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
