📈GBPUSD roste před rozhodnutím BoE

Co očekávat od zářijového rozhodnutí Bank of England❓

Rozhodnutí Bank of England přichází den poté, co Federální rezervní systém snížil úrokové sazby nad rámec konsensu. To vyvolává otázky o stavu americké ekonomiky a provádění měnové politiky ostatních centrálních bank. Analytici společnosti Bloomberg Intelligence však předpovídají, že Bank of England zachová opatrný přístup a ponechá úrokové sazby beze změny na 5 %. Očekává se, že BoE bude k signalizaci tempa snižování sazeb v budoucnu přistupovat opatrně. Hlavním bodem může být rozhodnutí o snížení bilance banky v příštím roce a jeho dopady na fiskální strategii země. Očekává se jednomyslné rozhodnutí snížit rozvahu o 100 miliard GBP, což odpovídá cíli pro rok 2023.

Klíčová fakta o dnešním rozhodnutí BoE:

Analytici očekávají, že úrokové sazby zůstanou na 5 %, navzdory včerejšímu snížení Fedu

Očekává se jednomyslné rozhodnutí snížit rozvahu o 100 miliard GBP, což odpovídá cíli pro rok 2023

Banka pravděpodobně zachová opatrný postoj k budoucímu snižování sazeb

Srpnová inflace CPI zůstala na 2,2 %, pod prognózami BOE, což by mohlo ovlivnit budoucí rozhodnutí

Růst HDP ve druhém čtvrtletí 2024 byl mírně slabší, než se očekávalo, což naznačuje zpomalení ekonomiky

Rozhodnutí bude oznámeno ve 12:00

Analytický model agentury Bloomberg, který hodnotí postoje jednotlivých bankéřů BoE z hlediska jejich komentářů, zřejmě potvrzuje, že si v průměru zachovávají neutrální postoj k aktuálním úrokovým sazbám. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Co ukazují aktuální makrodata?

Hlavní měřítko britské inflace v současnosti zůstává v cílovém pásmu Bank of England. Na druhou stranu však základní hodnoty zůstávají neustále vysoké, což účinně snižuje šance na holubičí postoj BoE v blízké budoucnosti. Zdroj: XTB

Růst mezd ve Spojeném království však zpomaluje, což bankéře povzbudí k uvolnění měnových podmínek v ekonomice ve střednědobém horizontu. Zdroj: XTB

Jak by mohla libra reagovat na samotné rozhodnutí?

Podíváme-li se pouze na úrokové sazby a současnou tržní trajektorii jejich změn na 12 měsíců dopředu, vidíme, že politika BoE může zůstat jednou z nejvíce jestřábí, což by teoreticky mohlo podpořit libru na měnovém trhu v širším horizontu. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Technická analýza GBPUSD (W1 a D1)

Libra si udržuje dynamický vzestupný trend vůči americkému dolaru a proráží tak k novým lokálním vrcholům, které nebyly na páru GBPUSD vidět od března 2022. V tuto chvíli se zdá, že fundamenty mohou dále podporovat aktuálně viditelný trend. Zdroj: xStation

GBPUSD se drží nad maximem z minulého roku a nad 23,6% Fibonacciho retracementem. Od dubna je na indikátoru RSI patrný vzestupný trend a pohyb z neutrální zóny na vrcholu by mohl znamenat býčí signál. MACD se také obchoduje s vyššími vrcholy a nižšími minimy. Pro medvědy by prvním testem byl pohyb pod support při 23,6% Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation