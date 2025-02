Generální ředitel banky Moneta nabádá k opatrnosti při snižování českých sazeb

Podle generálního ředitele Moneta Money Bank Tomáše Spurného by měli být čeští politici před dalším uvolňováním měnové politiky opatrní vzhledem k přetrvávajícím inflačním rizikům.

Vzhledem k tomu, že inflace je stále výrazně nad dvouprocentním cílem České národní banky (ČNB), považuje Spurný současnou klíčovou úrokovou sazbu ve výši 4 % za „optimální“. Ve svém vystoupení na videokonferenci po zveřejnění výsledků Monety za čtvrté čtvrtletí zdůraznil, že doufá, že centrální banka v příštích dvou měsících upustí od snižování sazeb.

Spurný sice vyjádřil přání silnějšího růstu české ekonomiky, ale tvrdil, že hnacím motorem tohoto zlepšení by měly být spíše strukturální reformy než uvolněnější měnová politika. Hospodářský výhled Monety předpokládá do konce roku tempo kolem 3 %, Spurný však tento odhad označil za „velmi konzervativní“ a dodal, že by v dlouhodobém horizontu raději viděl vyšší koncové tempo.

Výhled měnové politiky

Výhled měnové politiky ČNB zůstává nejistý, přičemž někteří tvůrci měnové politiky zvažují snížení sazeb již v únoru. Spurného komentáře však naznačují, že bankovní sektor zůstává v otázce příliš brzkého uvolnění opatrný.

