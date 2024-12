Generální ředitel pojišťovny UnitedHealth Brian Thompson byl smrtelně postřelen v New Yorku

Brian Thompson, generální ředitel pojišťovací divize společnosti UnitedHealth Group Inc., byl podle newyorské policie ve středu ráno (EST) tragicky zastřelen v New Yorku.

Padesátiletý Thompson byl napaden před hotelem New York Hilton Midtown na Manhattanu, kde společnost UnitedHealth pořádala akci ke dni investorů. Zdroj obeznámený se situací uvedl, že střelba byla zřejmě cílená. Útočník si údajně počkal na Thompsonův příchod, ze vzdálenosti přibližně 20 metrů ho střelil do hrudi a poté utekl pěšky. Thompson byl převezen do Rooseveltovy nemocnice.

Vedení společnosti UnitedHealth nejprve pokračovalo v akci, ale v 9:10 hodin se obrátilo na účastníky s dotazem ohledně incidentu.

„Máme co do činění s velmi vážnou zdravotní situací,“ řekl generální ředitel Andrew Witty, než se společnost rozhodla investorský den zastavit.

Společnost UnitedHealth zatím nevydala oficiální prohlášení.

Zdroj: xStation5