Graf dne: AUDJPY (04.08.2025)

Index inflace Melbourne Institute za červenec 2025 vzrostl meziměsíčně o 0,9 %, což je nejvyšší nárůst od prosince 2023. Tento prudký nárůst, který následoval po mírném zvýšení o 0,1 % v červnu, vyvolal obavy ohledně budoucích rozhodnutí Australské centrální banky (RBA), zejména s ohledem na přetrvávající nejistotu ohledně dodavatelského řetězce a kolísající spotřebitelskou poptávku.

Navzdory červencovému nárůstu celková inflace měřená australským indexem spotřebitelských cen (CPI) za čtvrtletí končící v červnu 2025 vzrostla pouze o 0,7 % mezikvartálně a o 2,1 % meziročně, čímž dosáhla nejnižší úrovně od března 2021. Jádrová i průměrná inflace se nyní pohybují blízko dolní hranice cílového rozmezí RBA ve výši 2–3 %. Inflace služeb je rovněž nejnižší od června 2022, když meziročně činí 3,3 %.

RBA varovala, že ačkoli se očekává postupný pokles jádrové inflace, mohla by do konce roku 2025 a v roce 2026 dočasně vzrůst na horní hranici cílového rozmezí, a to především v důsledku plánovaného zrušení energetických dotací pro domácnosti a zvýšených vnějších rizik, jako jsou obnovené obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou.

Vzhledem k vyšším než očekávaným údajům z Melbourne se na trhu zintenzivnily spekulace o možnosti zpomalení tempa snižování úrokových sazeb RBA, což dnes podporuje sílu AUD na devizovém trhu. Swapový trh však takovou změnu perspektivy nevykazuje, takže viditelné změny mohou být pouze dočasné.

Teplotní mapa zobrazující volatilitu na devizovém trhu dnes. AUD v současné době posiluje vůči všem hlavním domácím měnám. Zdroj: xStation

Měnový pár AUD/JPY se dnes silně odráží od minulého týdne, kdy otestoval 200denní exponenciální klouzavý průměr (zlatá čára na grafu), který je důležitým kontrolním bodem definujícím celkový dlouhodobý vzestupný trend. Tato zóna zůstává v současné době nejdůležitějším bodem podpory na grafu. Lokální maxima z 1. srpna a 31. července, poblíž 97 jenů za australský dolar, však zůstávají důležitou rezistencí. Zdroj: xStation