Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (04.08.2025)

Minulý týden znamenal skokové posílení amerického dolaru, to však dokázala zvrátit slabší data z trhu práce v NFP, po kterých se pár EURUSD obchodoval o skoro 1% výše. Ve středečním zasedání rady FOMC se dva členové odklonili od aktuálního kurzu a hlasovali pro snížení sazeb, to by mohlo znamenat první náznaky rozdílných pohledů centrálních bankéřů. Trh se zlatem zůstává stále v rovnováze, i přes mírnou převazu nákupčích, kteří jsou ochotni platit vyšší ceny. Trh z ropou konsoliduje předchozí zisky a nebyl by překvapením i výraznější pokles k 60$.