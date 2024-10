Graf dne – Bitcoin (16.10.2024)

Bitcoin vyskočil na 67 782 dolarů a přiblížil se svému tříměsíčnímu maximu, protože institucionální zájem o kryptoměnu dosahuje nových výšin. Tato rally se shoduje s rekordní aktivitou v bitcoinových futures a ETF, což signalizuje rostoucí mainstreamové přijetí.

Klíčový vývoj ovlivňující cenu bitcoinu:

Otevřený úrok bitcoinových futures na CME dosáhl rekordních 172 430 BTC (11,6 miliardy dolarů)

Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenaly za poslední tři obchodní dny čistý příliv přes 1 miliardu USD

BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) vedl s denním přílivem 288,84 milionů dolarů

Graf ukazuje jasný vzestupný trend ceny bitcoinu od začátku října, který se shoduje s nárůstem kumulativních toků ETF. Tato korelace naznačuje, že zvýšený institucionální přístup prostřednictvím ETF hraje významnou roli v řízení cenové akce bitcoinu.

Aktivní a přímí účastníci trhu pohánějí růst futures CME a drží 85 623 BTC. Tato úroveň institucionálního zapojení odráží březen 2024, kdy bitcoin dosáhl svého předchozího historického maxima. Zvýšená aktivita je pozorována kolem listopadového vypršení platnosti futures, které se shoduje s americkými volbami.

Někteří analytici naznačují, že zlepšení šancí na znovuzvolení Donalda Trumpa by mohlo vytvořit příznivé prostředí pro bitcoiny. Účastníci trhu by si však měli dávat pozor na potenciální volatilitu kolem amerických voleb a jakéhokoli regulačního vývoje, který by mohl ovlivnit zapojení institucí.

Bitcoin je aktuálně pouhých 9 % od svého historického maxima přibližně 73 800 USD. Udržitelnost této rally bude pravděpodobně záviset na pokračujícím přílivu do bitcoinových ETF a futures trhů, stejně jako na širších makroekonomických faktorech ovlivňujících ochotu riskovat.

Jak se bitcoin blíží svému historickému maximu, obchodníci a investoři by měli zůstat ostražití ohledně potenciálního vybírání zisků nebo krátkodobých korekcí a zároveň by měli brát v úvahu dlouhodobé důsledky rostoucího institucionálního přijetí na roli bitcoinu v globálním finančním ekosystému.

Bitcoin (interval D1)

Bitcoin v současné době testuje horní Bollingerovo pásmo a pokud úspěšně prorazí, cena by mohla znovu otestovat historické maximum 69 900 dolarů. Podařilo se jí udržet nad 78,6% Fibonacciho retracementovou úrovní, která dříve sloužila jako silná rezistence. RSI vykazuje silnou býčí divergenci s vyššími maximy a minimy a blíží se přeprodanému území. Historicky, když se RSI blíží k úrovni 70, fungoval jako klíčový bod odporu, což často vedlo k cenovým korekcím. Pokud však RSI vstoupí na přeprodané území, cenová akce by mohla být velmi býčí, jak bylo vidět v minulých rally.

MACD také signalizuje býčí divergenci, což dále posiluje potenciální pohyb nahoru. Neschopnost překonat Fibonacciho úroveň 78,6 % by pro medvědy mohla představovat příležitost znovu získat kontrolu.

Zdroj: xStation