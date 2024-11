Graf dne - Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin dnes posiluje o 2,30 % a dosahuje 91 900 USD. O víkendu pokračovala pozitivní nálada na trhu kryptoměn, kterou podpořily zprávy o nových jmenováních do politického kabinetu Donalda Trumpa. K oficiálnímu předání moci dojde v lednu 2025, ale již nyní víme, že mnoho členů nové administrativy zastává pro-krypto-měnové názory.

Během volební kampaně společnosti z blockchainového sektoru jasně podpořily Republikánskou stranu. Celková částka vynaložená na volební aktivity mohla přesáhnout 130 milionů dolarů. Po solidním vítězství Donalda Trumpa a Republikánské strany nyní vidíme účinky těchto snah. Trump je považován za prokryptografického prezidenta.

Jedním z hlavních cílů kryptografického průmyslu je jmenování předsedy Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), který bude nakloněn kryptoměnám a nahradí Garyho Genslera, a lobbování za regulační rámce pro integraci kryptoměn do amerického finančního systému. Vzhledem k tomu, že do Sněmovny reprezentantů bylo zvoleno 274 pro-krypto měnových kandidátů a do Senátu 20, krypto super PAC účinně posílily vliv obou stran v Kongresu.

Zástupci a skupiny z odvětví aktivně spolupracují s Trumpovým přechodným týmem na utváření regulační politiky a výběru zaměstnanců a zasazují se o potenciální kandidáty na předsedu Komise pro cenné papíry a burzy, jako jsou bývalí komisaři Dan Gallagher a Paul Atkins.

Mezi hlavní návrhy patří:

Jmenování předsedy Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), který bude nakloněn kryptoměnám, místo Garyho Genslera.

Navrhuje převést federální dohled nad regulací digitálních aktiv z Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) na CFTC.

Podpora zřízení národní rezervy pro kryptoměny.

Podpora jasnějších a příznivějších regulačních rámců pro odvětví kryptoměn.

Potenciální jmenování úředníka pro politiku kryptoměn v Bílém domě.

Zvýšená politická a finanční angažovanost pro-krypto-měnových PAC a osobností s cílem ovlivnit legislativu a regulace.

Bitcoin dnes posiluje o 2,30 % a dosahuje 91 900 USD. Během víkendu jsme pozorovali rotaci kapitálu do větších projektů z altcoinového trhu. Projekty jako XRP, Cardano a Hedera zaznamenaly nárůst o 20-30 %.

Zdroj: xStation 5