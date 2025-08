US OPEN: Cla a slabá NFP spustily rozsáhlý výprodej (01. 08. 2025)

Amazon (AMZN.US) oslabuje o 7 % poté, co společnost zveřejnila široké rozpětí výhledu zisku pro Q3 a slabý růst AWS . Zatímco tržby za Q2 překonaly očekávání, AWS zaostala za konkurencí , která těží z boomu v oblasti AI. Rekordní kapitálové výdaje a rostoucí náklady vyvolávají obavy ohledně návratnosti investic do AI. CEO Andy Jassy obhajoval vedoucí postavení AWS , s odkazem na počáteční fázi vývoje AI a omezenou infrastrukturu.

Eli Lilly (LLY.US) posiluje o 2,3 % po zprávě, že programy Medicare a Medicaid by mohly testovat hrazení léků na hubnutí, včetně přípravku Zepbound. Plán, který by měl začít v letech 2026–2027, by mohl rozšířit přístup k léčbě milionům pacientů. Ačkoli se jedná o návrh, signalizuje změnu v přístupu politiky, která by prospěla výrobcům jako Lilly a Novo Nordisk v souvislosti s rostoucí poptávkou po léčbě obezity.