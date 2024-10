Graf dne: Bitcoin (23.10.2024)

Bitcoin v polovině týdne ztrácí býčí dynamiku a propadá se pod zónu 67 000 USD. Navzdory vysokému čistému přílivu, který jsme v posledních dnech zaznamenali, se trend začal obracet u klíčové zóny odporu, která historicky podporovala celkový klesající trend na kryptoměně. Poklesy, které aktuálně pozorujeme, obracejí dříve zmíněný trend diktovaný ETF, neboť včera došlo k prvnímu čistému odlivu prostředků od začátku října tohoto roku.

Zlepšený sentiment na trhu s kryptoměnami vyvolal prudký nárůst zájmu o trh s opcemi. Obchodníci s opcemi zvyšují sázky na to, že bitcoin do konce listopadu dosáhne rekordní hodnoty 80 000 USD, a to bez ohledu na to, kdo vyhraje americké prezidentské volby. Velký zájem je také o strike cenu 70 000 dolarů.

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Na druhou stranu v krátkodobém horizontu obchodníci nakupují kupní opce v blízkosti 68 000 a prodejní opce v blízkosti 66 000, jinými slovy, mnozí z nich stále ještě zaujímají pozice a mění polohu pro proražení z obou konců tohoto cenového rozpětí.

Včerejší údaje naznačují první čistý odliv finančních prostředků od první poloviny října letošního roku. Zdroj: XTB Research

Jak jsme se již zmínili, bitcoin prorazil ze zóny horní hranice klesajícího trendového kanálu, který vymezuje celkový klesající trend od března letošního roku, s dolní hranicí. V krátkodobém horizontu by právě tato zóna (žlutá oblast na grafu) mohla být důležitým kontrolním bodem nabídky. Na druhé straně by se však místním supportem mohla stát oblast 50denního EMA (modrá křivka na grafu). Zdroj: xStation