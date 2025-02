Graf dne - Ethereum (06.02.2025)

Ethereum dnes získává 1,95 % a dosahuje hodnoty 2 850 USD, čímž částečně snižuje svůj dřívější náskok před Bitcoinem z první části dne. Posledních několik měsíců patřilo z hlediska nálady na trhu k nejhorším v historii Etherea. Zatímco Bitcoin stanovuje nová maxima a zůstává relativně blízko svého historického maxima (ATH), Ethereum je téměř 40 % pod svými historickými maximy z předchozí býčí série. Naproti tomu Bitcoin je v současnosti o více než 43 % nad svým maximem z posledního cyklu.

Slabost Etherea je způsobena především stagnací růstu, která je způsobena absencí jasné obchodní strategie a pomalým rozvojem sítě na straně vývojářů. Dalším faktorem, který přispívá k potížím Etherea, je vzestup projektů druhé vrstvy (L2), jako jsou Polygon a Arbitrum. Ty byly zpočátku považovány za spasitele Etherea, protože řešily problémy se škálovatelností snížením transakčních nákladů a zvýšením rychlosti zpracování. Postupem času se však ukázalo, že úspěch projektů L2 výrazně snížil provoz v hlavní síti Etherea. Kromě toho nadace Ethereum Foundation pravidelně prodává velké množství ETH, což negativně ovlivňuje náladu na trhu.

Navzdory těmto problémům se na obzoru rýsuje několik pozitivních událostí:

Ethereum se připravuje na další upgrade sítě, Pectra , který by měl být v hlavní síti spuštěn v březnu. Cílem této aktualizace je zlepšit škálovatelnost a efektivitu Etherea.

, který by měl být v hlavní síti spuštěn v březnu. Cílem této aktualizace je zlepšit škálovatelnost a efektivitu Etherea. Spekuluje se, že nadace Ethereum Foundation pracuje na nové marketingové strategii a zvažuje sázky ETH místo jejich prodeje za účelem financování vývoje.

Instituce a významné projekty si i nadále vybírají Ethereum pro vypořádání, a to navzdory kritice jeho škálovatelnosti. Vysoké objemy transakcí a celková uzamčená hodnota (TVL) stále upřednostňují Ethereum před ostatními blockchainy.

Společnost BlackRock plánuje tokenizovat reálná aktiva (RWA) na platformě Ethereum, což signalizuje další institucionální přijetí.

Zvažují se atraktivnější modely integrace s projekty L2, které by zvýšily hodnotu Etherea.

I přes dočasné neúspěchy zůstává pozice Etherea silná. Nálada investorů je v současné době rekordně nízká. Institucionální investoři - včetně těch, kteří jsou spojeni s administrativou Donalda Trumpa a společností World Liberty Financial- však drží značné množství Etherea. To naznačuje, že s tím, jak se objeví jasnější regulace a pokročí integrace blockchainu s tradičními financemi, by Ethereum mohlo zažít oživení a znovu získat přízeň i u drobných investorů.