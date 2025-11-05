Graf dne – EURUSD (05.11.2025)

- Dolar zůstává silný, podpořen averzní náladou na trzích
- Dolar zůstává silný, podpořen averzní náladou na trzích
- Evropský sektor služeb roste, ale euru se nedaří získat výhodu
Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem 1,1481 USD za euro. Trh ovlivňuje kombinace faktorů z Evropy i USA. Navzdory pozitivním signálům z ekonomiky eurozóny udává tón obchodování především silný dolar a klíčová makrodata z USA. Dodatečnou nejistotu na trzích přináší i probíhající rozpočtová paralýza americké vlády.
Co dnes ovlivňuje EUR/USD?
V prostředí globální averze k riziku zůstává dolar bezpečným útočištěm.
PMI v eurozóně vzrostl v říjnu na 52,5 bodu z 51,2 v září. Silný sektor služeb a rekordní objem nových objednávek zlepšují výhled pro euro, přestože průmyslová produkce zůstává stabilní a některé země, jako Francie, stále čelí ekonomickým problémům.
Nejnovější data ADP ukázala solidní růst zaměstnanosti v soukromém sektoru USA, což posílilo dolar. Trh nyní čeká na další zprávy, jako ISM index a oficiální statistiky zaměstnanosti, které by mohly potvrdit pokračující pozitivní trend na trhu práce.
Současná rozpočtová paralýza v USA trvá již více než 34 dní, což z ní činí druhou nejdelší v historii země. Nedostatek dohody mezi demokraty a republikány paralyzuje chod administrativy, vede k omezení veřejných služeb, hromadnému propouštění státních zaměstnanců a zpožděním ve zveřejňování ekonomických dat. Vyhlídky na ukončení zablokování jsou nejisté a možné prodloužení až do konce listopadu zvyšuje nejistotu na trhu.
Od včerejška došlo ke korekci technologických akcií, což vedlo investory k odlivu kapitálu z rizikovějších aktiv. Výsledkem je příliv prostředků do bezpečných aktiv, jako je dolar, který tak získává další podporu – a to se odráží na kurzu EUR/USD.
Fed signalizuje možný konec cyklu snižování sazeb, což podporuje dolar. Naopak ECB drží sazby relativně stabilní, čímž euro nedostává vůči dolaru žádnou výraznou výhodu.
