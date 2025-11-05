US OPEN: Je toto obrat po korekci?

- Formování dna trhu: US500 prudce posílil po 3% korekci, přičemž 50% retracement zafungoval jako podpora, což značí trvalý býčí momentum.
- Inflační růst: Silné údaje z ISM Services (52,4) a přírůstek pracovních míst podle ADP potvrdily růst, ale index cen (Prices Paid) na úrovni 70,0 výrazně zpochybňuje snížení sazeb v prosinci.
- Rozdíly v tržbách: Trh odměnil potvrzenou poptávku a rozvoj (MCD/GOOGL), zatímco tvrdě potrestal problémy s realizací a náklady (SMCI/AXON).
- Formování dna trhu: US500 prudce posílil po 3% korekci, přičemž 50% retracement zafungoval jako podpora, což značí trvalý býčí momentum.
- Inflační růst: Silné údaje z ISM Services (52,4) a přírůstek pracovních míst podle ADP potvrdily růst, ale index cen (Prices Paid) na úrovni 70,0 výrazně zpochybňuje snížení sazeb v prosinci.
- Rozdíly v tržbách: Trh odměnil potvrzenou poptávku a rozvoj (MCD/GOOGL), zatímco tvrdě potrestal problémy s realizací a náklady (SMCI/AXON).
Americké akciové trhy dnes otevřely mírně výše, ale nálada se zřetelně zlepšuje, což je patrné z pohybu futures kontraktů. Index US500 zaznamenal 3% pokles ze svého vrcholu 30. října až na dnešní minimum během asijské seance. Nyní však pozorujeme silné oživení, přičemž futures na S&P 500 opět překonaly hranici 3 800 bodů.
Technický pohled na US500
Index US500 pokračoval v prudkém poklesu během asijské seance, po volatilním dni poznamenaném smíšenými firemními výsledky – slabé výsledky SMCI a mírné zklamání od Arista způsobily výrazné poklesy, které byly částečně vyváženy solidními výsledky AMD. Dnešní odraz pokračuje v návaznosti na lepší než očekávaná makrodata z USA. Odraz od 50,0% Fibonacciho retracementu posledního hlavního uptrendu naznačuje, že základní býčí impulz zůstává zachován. Uzavření nad 6 800 body dnes by potvrdilo konec současné korekční fáze.
Zdroj: xStation5.
Makrodata potvrzují odolnost ekonomiky
Makroekonomická data nadále vykreslují silný obraz americké ekonomiky, a to i navzdory probíhajícímu uzavření vlády:
-
Zaměstnanost v soukromém sektoru (ADP): Počet pracovních míst v americkém soukromém sektoru v říjnu vzrostl o 42 000, což překvapilo trh po předchozím poklesu. Tento výsledek naznačuje určitou stabilizaci trhu práce, i přes obecně pozorované oslabování poptávky po pracovní síle.
-
ISM Services PMI: Index překvapil pozitivně, když dosáhl 52,4 bodu oproti očekávaným 50,8. Ačkoli subindex Prices Paid vyskočil na velmi vysokých 70 bodů, hlavními faktory růstu byly silná aktivita podniků a nové objednávky.
Hýbatelé trhu: Vítězové a poražení
-
Advanced Micro Devices (AMD): Investoři bedlivě sledují čtvrtletní výsledky a aktualizace výhledu v kontextu tlaku na valuaci v sektoru polovodičů. Navzdory solidním tržbám je růst akcie pouze mírný (+0,6 %) krátce po otevření trhu.
-
Super Micro Computer (SMCI): Po zklamání z tržeb a výhledu je společnost v centru pozornosti. Investoři zvažují, zda dojde k oživení, nebo dalším ztrátám. Akcie klesly o téměř 7 %, což odráží reakci trhu na odklady dodávek.
-
Alphabet (Google) a Wiz: Technologický gigant získal souhlas Ministerstva spravedlnosti USA k akvizici kyberbezpečnostní firmy Wiz. Akcie Alphabet rostou o 2,5 %.
-
McDonald's: Pozitivní překvapení v růstu tržeb v USA činí z firmy zajímavý titul pro sledování dalšího vývoje. Akcie rostou o více než 3 %.
-
Axon Enterprise a Pinterest: Negativní výsledky a výhled vedly k výrazným poklesům cen akcií.
-
Axon oslabuje přibližně o 20 % kvůli slabším ziskům a vyšším nákladům spojeným s cla.
-
Pinterest klesá také o 20 %, přestože hlásil růst tržeb a počtu uživatelů, trh zklamal zisk.
-
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Denní shrnutí – Vláda zůstává paralyzovaná, trh klesá, kryptoměny se zotavují
US OPEN: Trh na konci týdne dále klesá
Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?
💷 GBPUSD posiluje před rozhodnutím BoE
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.