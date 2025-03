Graf dne: EURUSD (06.03.2025)

Euro je opět v centru pozornosti investorů. Kromě nových zpráv o clech (přímý dopad na dolar) a vojenských investicích do rozšiřování evropských vojenských kapacit (mimo jiné zvýšení výnosů německých dluhopisů a omezení dlouhodobého dosahu ultra-dovish rozhodnutí ECB) budou investoři pečlivě analyzovat dnešní komentáře prezidentky Lagardeové, která bude komentovat poslední rozhodnutí centrální banky. Všeobecně se má za to (a již se to i oceňuje), že ECB dnes sníží všechny 3 hlavní sazby o 25 bazických bodů.

Goldman Sachs zvýšila svou prognózu růstu eurozóny pro rok 2025 o 0,1 procentního bodu na 0,8 %, přičemž se odvolává na zvýšené výdaje na armádu a infrastrukturu, zejména v Německu. Banka očekává, že ECB v červenci úrokové sazby nesníží, na rozdíl od své dřívější prognózy, která počítala s posunem o 25 bazických bodů. Vyšší hospodářský růst a další nejistota ohledně americko-evropské celní politiky znamenají, že ECB musí v klidu analyzovat všechny aspekty, které by mohly potenciálně ovlivnit zvýšení nebo snížení cenového tlaku, zejména proto, že banka je již v pozdní fázi uvolňování měnových podmínek.

Klesající ceny německých Bundů (i dnes) podporují euro vůči dolaru z čistě fundamentálního hlediska. Je však třeba mít na paměti, že čtrnáctidenní škála růstu páru na základě RSI je největší od srpna 2024, takže šance na další takto výrazný růst v krátkodobém horizontu může být poněkud obtížnější. Zdroj: xStation