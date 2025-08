Ekonomický kalendář: Inflace ve Švýcarsku / Objednávky v USA; Výsledky společností Berkshire Hathaway a Palantir Technologies (04.08.2025)

Futures před otevřením evropské hotovostní seance posilují

Pozornost investorů se obrátí na údaje o švýcarském CPI a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA

Začátek pondělní obchodní seance slibuje relativně klidný průběh. Futures kontrakty v Evropě a USA po pátečním výrazném poklesu posilují. Kontrakt EU50 aktuálně roste o 0,45 % a US500 o 0,38 %. Dnešní makroekonomický kalendář se zaměří na údaje o švýcarském CPI a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA.

Investoři budou také sledovat řadu čtvrtletních výsledků. V sobotu zveřejnila výsledky společnost Warrena Buffetta Berkshire Hathaway Inc. a dnes budou zveřejněny výsledky společností MercadoLibre Inc., Palantir Technologies Inc. a Hims & Hers Health Inc.

Podrobný makroekonomický a firemní kalendář (zdroj: xStation, vlastní analýza autora):