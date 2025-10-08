Graf dne: EURUSD (08.10.2025)

- EURUSD klesl o přibližně 0,3 % v důsledku obecného posílení dolaru.
- Podle francouzských médií Emmanuel Macron konzultuje možné rozpuštění parlamentu.
- Fiskální a politická nejistota zvyšuje poptávku po tradičních bezpečných aktivech.
EURUSD klesl o 0,3 % na úroveň kolem 1,162 v důsledku globálního posílení dolaru a propadl se pod klíčovou podporu poblíž 1,165. Od začátku týdne nejobchodovanější měnový pár na světě oslabil téměř o 1 %, protože politické nepokoje ve Francii a Japonsku zvýšily poptávku po klasických „bezpečných přístavech“, jako je dolar a zlato.
Tento týden EURUSD vstoupil do prudké korekce po překonání hranice 1,172 v minulém týdnu a dnes dosáhl téměř šestitýdenního minima. Pár našel podporu na 100denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA100, tmavě fialová). Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje EURUSD?
- Dolar posiluje vůči všem měnám G10, protože politická nejistota ve Francii a Japonsku zastínila domácí obavy USA, tj. pokračující uzavření vlády. Dolarový index (USDIDX) dnes vzrostl o 0,2 % a dosáhl dvoutýdenního maxima.
- Obavy o rozpočet a politickou stabilitu v hlavních ekonomikách zvýšily optimismus investorů vůči dolaru a celkovému výhledu americké ekonomiky. Zastavení činnosti vlády a nedostatek makroekonomických dat vyvolávají určitou nejistotu ohledně dalšího rozhodnutí Fedu, ale jejich vliv je příliš malý na to, aby změnil očekávání trhu ohledně říjnového snížení úrokových sazeb v USA.
- Prezident Emmanuel Macron se včera setkal s předsedy francouzského Národního shromáždění a Senátu, aby s nimi konzultoval možné rozpuštění parlamentu. Francouzská média také informovala, že prefektury byly vyzváni, aby se připravily na možné volby mezi 16. a 23. listopadem. Na Macrona se zvyšuje politický tlak, aby odstoupil, což komplikuje výhled pro druhou největší ekonomiku EU, zejména proto, že rezignace premiéra Lecornua zmařila naděje na včasné schválení rozpočtu.
- Na druhou stranu neexistuje žádný další tlak na klíčové dluhopisy Eurozóny. Výnosy francouzských 10letých dluhopisů klesly o přibližně 5 bazických bodů, i když zůstávají blízko historických maxim, nad úrovní zaznamenanou během posledního rozpuštění parlamentu v roce 2024. Výnosy německých 10letých dluhopisů klesly přibližně o 2,5 bps.
- Stojí za zmínku, že slabší euro by mohlo podpořit ekonomiku EU tím, že posílí konkurenceschopnost exportu, pokud se francouzská politická krize nezmění v dlouhodobou patovou situaci nebo fiskální krizi. Prezidentka ECB Christine Lagardeová tento týden zdůraznila, že posílení eura představuje potenciální riziko pro růst EU, takže trvalý pokles kurzu EURUSD z nedávných maxim by mohl zmírnit zpomalení obchodní aktivity pozorované v minulém měsíci.
- Japonský jen neprofitoval z přílivu kapitálu do bezpečných aktiv, protože ho zatížila nominace Sanae Takaichi na kandidátku na premiérku. Takaichi opakovaně podporovala expanzivní fiskální politiku a kritizovala další zvyšování úrokových sazeb. Potenciální zvýšení veřejných výdajů by mohlo být inflační a v kombinaci s oslabením jenu by mohlo urychlit návrat k zvyšování sazeb Japonskou centrální bankou.
EURUSD nyní reaguje na rozdíl ve výnosu mezi německými a americkými 10letými dluhopisy. Zdroj: XTB Research
