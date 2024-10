Graf dne - EURUSD (13.09.2024)

Eurozóna a Spojené státy vykazují kontrastní ekonomické ukazatele, přičemž ECB zahájila snižování sazeb, zatímco tržní očekávání ukazují na potenciálně rychlejší a větší snižování ze strany Fedu. Tento rozdílný výhled měnové politiky by mohl v nadcházejících měsících výrazně ovlivnit měnový pár EUR/USD.

Evropská centrální banka (ECB) snížila své klíčové úrokové sazby o 25 bazických bodů, přičemž sazba vkladové facility nyní činí 3,50 %. Toto rozhodnutí přišlo v době, kdy index spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně v srpnu meziročně vzrostl o 2,2 %, čímž se přiblížil 2% cíli ECB. Mezitím se index spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu meziměsíčně zvýšil o 0,3 % a překonal tak očekávaný růst o 0,2 %. Tyto údaje podtrhují kontrastní ekonomické podmínky v obou regionech, přičemž Evropa se zaměřuje na stimulaci růstu, zatímco USA pokračují v boji s inflačními tlaky.

Klíčovým faktorem pro rozhodnutí ECB byla přetrvávající slabost hospodářského růstu eurozóny. HDP tohoto regionu vzrostl ve druhém čtvrtletí 2024 pouze o 0,2 %, což je revidováno směrem dolů z původního odhadu 0,3 %. Německo, největší ekonomika bloku, se snížilo o 0,1 %. Naproti tomu americká ekonomika vykazuje větší odolnost, trh práce zůstává napjatý a spotřebitelské výdaje robustní, a to navzdory agresivnímu zvyšování sazeb ze strany Fedu v uplynulém roce.

Trh očekává rychlejší snižování sazeb Fedu, což by mohlo podpořit měnový pár EUR/USD.

Zatímco ECB již zahájila svůj cyklus uvolňování, účastníci trhu se stále více domnívají, že Federální rezervní systém bude muset snižovat sazby rychleji a agresivněji, než se dříve předpokládalo. Tento posun v očekáváních je způsoben několika faktory:

Bývalý prezident Federálního rezervního systému v New Yorku Bill Dudley se vyslovil pro snížení o 50 bazických bodů a uvedl, že současné sazby jsou 150-200 bazických bodů nad neutrální sazbou. Nedávné ekonomické údaje z USA, včetně neuspokojivých údajů o počtu volných pracovních míst, podpořily argumenty pro výraznější snížení sazeb. Přetrvávající silný americký dolar vyvolává obavy z jeho dopadu na americký vývoz a globální finanční stabilitu.

Analytici nyní předpokládají, že Fed by mohl do konce roku 2024 snížit sazby až o 125 bazických bodů, čímž by se sazba federálních fondů mohla dostat na úroveň 4,0 až 4,25 %. To je agresivnější cesta uvolňování, než jaká se v současnosti očekává u ECB, která by podle projekcí měla ve stejném období snížit svou hlavní úrokovou sazbu na 3,5 %.

Očekávání rychlejšího a výraznějšího snižování sazeb ze strany Fedu by mohlo mít významné důsledky pro měnový pár EUR/USD:

Slabost dolaru: Očekávání agresivnějšího uvolňování Fedu by mohlo vést k oslabení amerického dolaru, což by mohlo tlačit pár EUR/USD výše. Zúžení výnosového diferenciálu: Vzhledem k tomu, že se očekává, že Fed bude snižovat sazby rychleji než ECB, úrokový diferenciál mezi oběma měnami by se mohl zúžit, čímž by se euro stalo relativně atraktivnějším.

Navzdory těmto očekáváním je důležité poznamenat, že skutečná politická rozhodnutí budou i nadále záviset na datech. Přístup Fedu ke snižování sazeb bude ovlivněn příchozími ekonomickými údaji, zejména údaji o inflaci a zaměstnanosti. Jakékoli překvapení v těchto ukazatelích by mohlo vést k rychlým změnám v tržních očekáváních a následně i ve vývoji kurzu EUR/USD.

Do budoucna bude trajektorie měnového páru EUR/USD pravděpodobně záviset na tom, jak se budou vyvíjet tato rozdílná očekávání ohledně měnové politiky. Zatímco trh v současné době očekává rychlejší snižování sazeb Fedu, skutečné tempo a rozsah uvolňování měnové politiky ze strany obou centrálních bank bude pro určení směru vývoje páru klíčové. Obchodníci a investoři budou muset pozorně sledovat zveřejňované ekonomické údaje a komunikaci centrálních bank, zda se objeví náznaky jakýchkoli změn v politických postojích.



EURUSD (interval D1)

Měnový pár EUR/USD se aktuálně snaží udržet nad rezistencí na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu a dnes získává díky zvýšené pravděpodobnosti snížení sazeb o 50 bazických bodů. Pár se v posledním měsíci nacházel v klesajícím trendu, který se vyznačoval nižšími maximy a nižšími minimy. Index RSI, který se v současnosti nachází v neutrálním teritoriu, vykazuje známky medvědí divergence s nižšími minimy a nižšími maximy. MACD naznačuje oslabení růstového potenciálu. Aby medvědi znovu získali kontrolu, musí být překonána 78,6% podpora Fibonacciho retracementu na úrovni 1,10444. Tato úroveň působila před dvěma týdny jako silná podpora a úspěšně se udržela po dobu pěti po sobě jdoucích seancí, což pomohlo vytvořit následný býčí impuls. Aby býci znovu získali kontrolu, musí být překonáno maximum z minulého týdne na úrovni 1,11082. Úspěšné uzavření nad touto úrovní by znamenalo konec současného klesajícího trendu.

Zdroj: xStation