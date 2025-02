Graf dne - EURUSD (27.02.2025)

Donald Trump včera oznámil, že plánuje uvalit na Evropu 25% clo, které by se mělo vztahovat i na automobily dovážené z Evropy do Spojených států. Reakce měnového páru EUR/USD na obnovení těchto „hrozeb“ se však zdá být poměrně tlumená, když pár poklesl z úrovně kolem 1,052 na 1,047. V poslední době zisky páru podpořily smíšené údaje z americké ekonomiky, kde inflační očekávání (i samotná inflace) rostou - přesto se zdá, že ekonomika zažívá přinejmenším dočasné zpomalení.

To se odráží v nejnovějších údajích o spotřebitelské náladě od Conference Board, slabším indexu PMI ve službách , neuspokojivých údajích o maloobchodních tržbách a opatrných prognózách některých amerických společností (např. Walmart), které jsou dlouhodobě považovány za barometr zdraví spotřebitelů. V důsledku toho vidíme, že vyhlídky na očekávané (i když stále nejisté) hospodářské oživení v Evropě - potenciálně podpořené větší flexibilitou při uvolňování měnové politiky ECB (kde se zdá být inflace pod lepší kontrolou) - alespoň dočasně kompenzují rozdíly ve výnosech dluhopisů a strukturální problémy, kterým evropská ekonomika čelí.

V případě scénáře, kdy spotřebitelská nálada v USA dále oslabí a klíčové ekonomické údaje nebudou dosahovat lepších výsledků, by trh mohl začít interpretovat vyšší hodnoty inflace jako negativní pro dolar. Silnější cenové tlaky by mohly Federálnímu rezervnímu systému svázat ruce, což by omezilo jeho schopnost snížit sazby s cílem uvolnit podmínky na trhu práce nebo stimulovat ekonomiku. Pro posílení eura bude klíčový globální sentiment - zejména chuť riskovat a investiční toky do rozvíjejících se trhů (EM)- spolu s lepší kontrolou inflace ve srovnání se Spojenými státy. Takový scénář by ECB poskytl větší prostor pro uvolnění měnové politiky a potenciální ekonomické stimuly.

EUR/USD graf (D1)

Při pohledu na klesající impuls EUR/USD vidíme, že se pár odrazil po otestování oblasti 1,02, která se shoduje s 61,8% Fibonacciho retracementem celé vzestupné vlny z roku 2022. Pár se rovněž pokouší udržet nad úrovní EMA50 (oranžová linie). Přinejmenším prozatím se riziko testování parity snížilo, a investoři upravili své pozice.

Zdroj: xStation5

