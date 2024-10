Graf dne - HK.cash (10.10.2024)

Hang Seng Index dnes uzavřel téměř o 3 % výše a čínský pevninský CSI vzrostl o 1 %, poté co čínská centrální banka oznámila podrobnosti o velikosti SFISF úvěrového zařízení. Zisky v Číně však dnes nebyly velké, přičemž HK.cash aktuálně obchoduje se „skoro symbolickým“ růstem o 1 %. Velikost oživení byla o to skromnější, když si uvědomíme, že shenzhenský SZSE Composite index směřoval k 8% poklesu, největšímu od května 1997, tedy 27 let, a dnes zaznamenal další pokles o 0,8 %.

Pozornost trhu se nyní soustředí na tiskovou konferenci čínského Ministerstva financí naplánovanou na sobotu, kde Čína představí podrobnosti svého plánu fiskální stimulace. Tématem tiskové konference je „intenzivnější úprava proticyklické fiskální politiky na podporu vysokého hospodářského růstu.“

Konsenzus trhu je pro minimálně 2 až 3 biliony juanů (zhruba 300–400 miliard dolarů), jako součást širšího stimulačního balíčku, podle švýcarské banky Julius Baer; banka očekává více oznámení souvisejících se „stimuly“ v následujících týdnech.

Čínská centrální banka, People's Bank of China (PBOC), dnes oznámila vytvoření swapového zařízení pro cenné papíry, fondy a pojišťovací společnosti (SFISF), s počáteční alokací 500 miliard juanů (přibližně 71 miliard amerických dolarů).

Iniciativa si klade za cíl primárně podpořit akciový trh tím, že instituce přesvědčí k opuštění dluhopisů a zvýšení alokace do indexů. I když oznámení o této iniciativě bylo přiznáno již téměř před dvěma týdny, dnešní rozhodnutí ukazuje, že PBoC je opravdu odhodlána jednat rychle a vytvořit úvěrové zařízení pro finanční instituce, pojišťovny a fondy, aby nakupovaly akcie.

Hlavním cílem je zlepšit podmínky likvidity na čínském trhu a podpořit širokou škálu investic do akcií prostřednictvím poskytování vládních dluhopisů institucím. Mechanismus umožňuje cenným papírům využívat dluhopisy a přeprodávat je, aby získaly kapitál, který pak může být nasměrován do nákupů akcií. Není překvapením, že investoři tuto iniciativu přijali jako dobrou zprávu, což zlepšilo sentiment kolem čínských indexů. Otázkou však zůstává, jak dlouho to vydrží?

HK.cash chart (H4 interval)



Zdroj: xStation5