Graf dne - PŠENICE (28.10.2025)

- Pšenice dnes na CBOT posiluje a směřuje k 530 USD
- Trhy spekulují o dodávkách americké pšenice do Číny
- Údaje o vývozu americké pšenice naznačují meziroční růst téměř o 20
Ceny pšenice zaznamenaly tento týden krátkodobý nárůst díky spekulacím na trhu, že Čína má zájem o dodávky americké pšenice – pravděpodobně o jednu zásilku bílé pšenice. Samotná fáma stačila k tomu, aby futures vzrostly, ačkoli analytici rychle zpochybnili její věrohodnost. Dosud se neobjevilo žádné oficiální potvrzení a vzhledem k tomu, že USDA není schopna vydávat zprávy o „bleskových prodejích“ během uzavření vlády, trh zůstává v nevědomosti. Kvůli uzavření vládních úřadů také nemáme k dispozici údaje CFTC o závazcích obchodníků (Commitment of Traders).
- V širším kontextu obilovin se pozornost přesunula na geopolitiku poté, co se objevila zpráva, že prezident Trump se ve čtvrtek během své cesty po Asii setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Obchodníci to vnímají jako potenciální zlomový bod – možná dokonce jako počátek obnovení obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Optimisté doufají, že jednání by mohla připravit půdu pro návrat čínské poptávky po americké sóji a možná i pšenici. Mnozí však zůstávají skeptičtí a společnost Price Futures Group uvedla, že ve skutečnosti „napětí mezi USA a Čínou se zřejmě zhoršuje, nikoli zlepšuje“.
- Nejnovější údaje USDA (před zastavením podávání zpráv) ukázaly, že vývoz pšenice za týden končící 23. říjnem činil 258 543 metrických tun, což je o 47,6 % méně než v předchozím týdnu a o 12 % méně než v loňském roce. Mezi hlavní destinace patřily Jižní Korea (109 639 tun), Vietnam (46 079 tun) a Japonsko (33 899 tun). Navzdory poklesu v tomto týdnu celkový vývoz za rok 2025/26 činí 11,46 milionů tun, což představuje meziroční nárůst o 19,4 %, což signalizuje, že dlouhodobý vývozní výhled zůstává příznivý pro ceny pšenice v USA.
Analytici BBH poznamenali, že zatímco inflace se zastavila, Fed by mohl do konce roku zaujmout umírněnější postoj, což by mohlo nakonec oslabit dolar – což by mohlo být příznivé pro obiloviny denominované v dolarech.
Globální vývoj úrody
- Francie: Výsadba pšenice pokročila k 20. říjnu na 57 %, což představuje nárůst o 30 bodů za pouhý jeden týden (FranceAgriMer).
- Turecko: Národní statistický úřad snížil odhad produkce pšenice v roce 2025 na 17,9 milionu tun, což je o 1,7 milionu tun méně než v předchozí prognóze.
- Argentina: Buenos Aires Grain Exchange odhadla sklizeň pšenice na 5 %, což signalizuje začátek další sezóny v Jižní Americe, která bude pravděpodobně opět citlivá na počasí.
Trh s pšenicí zůstává rozpolcený mezi pověstmi a skutečnými fundamenty. Obchodníci sledují tři hlavní dějové linie:
- Zda se údajný zájem Číny o nákup promění ve skutečnou poptávku,
- Výsledek summitu Trump–Xi,
- Širší makroekonomické změny v americké měnové politice a trend dolaru.
PŠENICE (interval D1)
Pšenice vyskočila z mnohaletých minim a překonala rezistenční zónu EMA50 (oranžová čára).
Zdroj: xStation5
