NATGAS roste o 5 % a dosahuje 3letého maxima 🔎

Chladné počasí a zimní poptávka podporují růst futures na zemní plyn (NATGAS) na ICE, které dnes posilují o více než 5 %. Jak teploty v USA klesají, poptávka po vytápění prudce roste. Tento sezónní efekt zvyšuje spotřebu zemního plynu pro domácí vytápění i výrobu elektřiny.
- Silný export LNG z USA – Spojené státy nadále vyvážejí velké objemy zkapalněného zemního plynu, což snižuje domácí nabídku a zvyšuje ceny referenčního plynu v USA.
- Napjaté dodávky a pokles zásob – Vzhledem k nižším zásobám a vysoké globální poptávce po LNG se nabídkově-poptávková rovnováha výrazně zpřísnila, což tlačí ceny vzhůru.
- Konkurence ze strany datových center a energeticky náročných odvětví – Rostoucí infrastruktura datových center (zejména těch využívajících AI) a zvyšující se spotřeba elektřiny v těchto sektorech dále zvyšují tlak na poptávku po plynu – zejména u amerických producentů.
- Futures na zemní plyn údajně překonaly hranici 5 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu) – úroveň, kterou trh neviděl od roku 2022.
- Nedávný cenový růst je výrazný – meziroční nárůsty jsou významné a odrážejí jak sezónní vlivy, tak strukturální změny v poptávce.
Tento růst je kombinací sezónních, strukturálních a globálních faktorů, nejde tedy jen o krátkodobý zimní efekt. Aktuálně jsou zásoby plynu v USA sice o 5 % nad sezónním průměrem, ale to trh nezastavuje.
Zdroj: xStation5
Navzdory korekci od úrovně 5,50 USD si NATGAS stále připisuje více než 5 % zisk během dne.
Zdroj: xStation5
Výklad CoT pro zemní plyn (21. října 2025)
• Producentské a obchodní subjekty výrazně navýšily pozice na obou stranách trhu, přičemž větší nárůst zaznamenaly shorty než longy. To signalizuje rostoucí zajišťovací aktivitu při rostoucích cenách a trh, kde fyzicky zajištění hráči očekávají volatilitu nebo riziko poklesu.
• Swapoví obchodníci rozšířili jak long, tak short expozici, přičemž si zachovávají velké hrubé pozice. Jejich postoj naznačuje aktivní přenos rizika spíše než jednoznačný směrový výhled. To odpovídá trhu, kde koneční spotřebitelé a producenti současně zajišťují rizika.
• „Managed Money“ (spekulativní fondy) výrazně snížily long pozice, zatímco navýšily spreadové strategie a ponechaly shorty relativně nízké. Klíčovým signálem je pokles o 69 tisíc long kontraktů, což odráží realizaci zisků a slabší přesvědčení o dalším růstu v krátkodobém horizontu.
• Ostatní institucionální reportovatelé (Other Reportables) výrazně navýšili long pozice, což naznačuje, že menší instituce sázejí na pokračující růst nebo volatilitu. Jejich nákupní aktivita kontrastuje s odlivem ze strany „Managed Money“.
• Spreadové pozice prudce vzrostly napříč kategoriemi, zejména u „Managed Money“ a „Other Reportables“, což ukazuje na zvýšenou nejistotu a očekávání širokého obchodního rozpětí namísto čistého trendu.
• Koncentrace na short straně je vysoká – největší obchodníci drží 54 % všech shortů (hrubě) a téměř 48 % na čisté bázi. To znamená, že velcí hráči mají dominantní krátké pozice, což zvyšuje riziko prudkých pohybů směrem vzhůru, pokud se fundamenty utáhnou.
• Celkový otevřený zájem stále roste, což potvrzuje, že současný pohyb je podpořen rostoucí účastí na trhu, nikoliv pouze krátkodobým šumem.
Struktura CoT naznačuje, že trh vstupuje do pozdní fáze růstové rally – komerční hedgeři prodávají při růstu, spekulativní fondy snižují long expozici, zatímco menší instituce vstupují na long stranu. Zvýšené spready a vysoká koncentrace shortů naznačují vysoký potenciál volatility s možností prudkých růstových výkyvů v případě zásahu ze strany počasí nebo dodávek.
Zdroj: CoT, CFTC, ICE
