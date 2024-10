Graf dne – US100 (11.09.2024)

Investoři dnes očekávají zveřejnění inflace CPI v USA za srpen (14:30), přičemž základní prognózy požadují pokles celkové meziroční hodnoty (očekávané na 2,5 % po 2,9 % v červenci) a žádnou změnu v růstu jádra CPI na 3,2 % ročně (bez cen potravin a energií). Před čtením CPI v USA futures na Nasdaq 100 (US100) mírně ztrácejí, 0,2 %, a podařilo se jim získat část ztrát po sestupném pohybu přes noc, kdy index testoval oblast 18 500 bodů.

Vzhledem k současnému tržnímu sentimentu (strach ze zpomalení ekonomiky a trhu práce a Fed stále „uvízl“ na rekordně vysokých sazbách) by mohla být hodnota interpretována negativně, a to jak v případě, že by data dopadly vyšší (vyvíjející tlak na konzervativnější postoj Fedu). , navzdory slábnoucímu trhu práce) a ve scénáři nižší než očekávané inflace (což by mohlo být interpretováno jako další „důkaz“ slábnoucí domácí poptávky).

Reakce na CPI navíc může v jistém smyslu „ukázat“ pozici velkých investorů a fondů, kteří budou chtít využít vyšší likviditu trhu, což může naznačovat další pohyb na US100. Pokles níže, zóna 18500, by mohl být předzvěstí dalšího sestupného impulsu a dočasné slabosti na Wall Street. Nárůst nad 19 000 bodů by na druhé straně mohl naznačovat sílu na optimistické straně a „přeprodanost“ indexů.

Investoři mohou pozitivně interpretovat nižší ceny pohonných hmot v USA, zejména pokud žádná ze složek CPI nenaznačuje výrazný pokles dynamiky cen v klíčových ekonomických segmentech, jako jsou služby, což by mohlo naznačovat vážné oslabení poptávky v USA.

US100 (interval D1, M5)

V širším denním intervalu vidíme, že kontrakty Nasdaq 100 (US100) zastavily pokles na úrovni EMA200 (červená čára), ale je znepokojivé, že tento průměr je testován asi měsíc poté, co index klesl pod něj, na začátku Srpen. Pokles pod 18550 (23,6 Fibo) a především 18440 bodů by mohl být vnímán jako potenciální signál pro obrat trendu a vytvořit větší nejistotu. Ve scénáři hlubší korekce jsou důležité úrovně podpory kolem 16 700 a 17 000 bodů, kde vidíme výrazné cenové reakce a 38,2 Fibonacciho retracement vzestupné vlny v roce 2022. Při pohledu na nedávné klesající impulzy vidíme, že většina z nich přinesla pokles o cca 3000 bodů, což by v současné hypotetické situaci znamenalo test oblasti kolem 17000 bodů. Klíčová střednědobá úroveň odporu pro býky je v současné době kolem 20 000 bodů a průměr EMA100 je blízko 19 200.

Zdroj: xStation5

Na krátkém 5minutovém intervalu vidíme, že cena prorazila nad třemi klouzavými průměry (EMA 200,100 a 50) a také nad 23,6 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny z 9. září. Klíčovou krátkodobou rezistenci vidíme poblíž 18860 bodů.

Zdroj: xStation5