Graf dne: USDJPY (01.10.2025)

Jen je nejsilnější měnou skupiny G10 už třetí den v řadě – vůči dolaru posílil o 0,5 % a vůči euru o 0,35 %. Japonská měna je podporována jednak jestřábími signály ze strany BOJ, jednak globální slabostí dolaru způsobenou americkým „government shutdown“.
USDJPY dnes prudce klesl pod 100denní exponenciální klouzavý průměr (EMA100, tmavě fialová), a zastavil se těsně nad psychologickou hladinou 147.000, která se shoduje s 38,2% Fibonacciho retracementem konsolidace od srpna. Pohyb pod 146.600 by mohl otevřít dveře k novému sestupnému trendu, v souladu s nastupující měnovou divergencí mezi Japonskem a USA. Zdroj: xStation5
Co dnes hýbe USDJPY?
Americký „government shutdown“ znovu posiluje atraktivitu jenu jako bezpečného přístavu. Kongres nedokázal do půlnoci schválit rozpočtový zákon, čímž nechal federální vládu bez rozpočtu pro nový fiskální rok.
Nedostatek dohody vedl k prvnímu shutdownu od roku 2018 – zastavení činnosti většiny federálních úřadů, blokování veřejných služeb a hrozící propouštění (dočasné či trvalé). Trhy to částečně vnímají jako součást politických her před volbami do Kongresu v roce 2026, ale současná paralýza může trvat déle kvůli hlubokým sporům mezi demokraty a republikány ohledně výdajů na zdravotnictví.
Japonský výrobní PMI skončil mírně nad očekáváním (48,5 vs. konsenzus Bloomberg 48,4; předchozí 49,7), přesto ukazuje na nejprudší pokles výroby za posledních šest měsíců.
Mezitím průzkum „Tankan“ od Bank of Japan ukázal zlepšený sentiment mezi výrobci již druhé čtvrtletí v řadě – zejména v keramickém a lodním sektoru. Vyšší optimismus by mohl znamenat začátek oživení, pokud se stabilizuje globální obchod, a data byla interpretována jako další argument pro zvýšení sazeb v Japonsku.
Navíc zápis ze včerejšího jednání BOJ odhalil stále více jestřábí tóny mezi tvůrci politiky. Návrat ke zvyšování sazeb byl na zářijovém setkání intenzivně diskutován a celkový vzkaz naznačuje, že je blíže než dále. Tyto zápisy, spolu s nedávnými daty, vedly trhy ke zvýšení implikované pravděpodobnosti 25bodového zvýšení sazeb v říjnu na 62 %.
