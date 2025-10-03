US500 dosahuje nového historického maxima📈 Applied Materials oslabuje, RareEarth USA prudce roste na spekulacích o dohodě s vládou USA

- Trhy pokračují v růstu navzdory rostoucí pravděpodobnosti prodlouženého amerického shutdownu (Kalshi odhaduje přibližně 14 dní).
- Index US500 se posouvá na nová historická maxima, blíží se k úrovni 6 800 po slabších datech ISM Services v USA.
- Akcie Applied Materials klesají poté, co společnost varovala, že americká obchodní politika zatíží její tržby.
- USA Rare Earth, raná těžební společnost zaměřená na vzácné zeminy, prudce roste díky spekulacím o možné dohodě s americkou vládou.
Index US500 stoupá na nová rekordní maxima, zatímco indikátor RSI se posunul nad 73 bodů – což signalizuje silný optimismus a růstový moment napříč širším trhem, a to i přes shutdown vlády. Zajímavé je, že po 86 % předchozích shutdownů obchodoval index S&P 500 o 12 měsíců později výše s průměrným ziskem +12,7 %, i když samotný shutdown skončil vyšším kurzem jen v asi 55 % případů. Důvod tkví v historii: shutdowny v 70. a 80. letech často doprovázely prudké výprodeje. Od roku 1995 však S&P 500 vždy po každém dalším shutdownu rostl. Na makro úrovni data ISM ukázala prudký pokles nových objednávek, což zabránilo celkovému indexu splnit očekávání; mezitím subindexy zaměstnanosti a cen mírně vzrostly a překonaly prognózy.
Zdroj: xStation5
Novinky z akcií
- Applied Materials (AMAT.US) klesly o zhruba 2 % poté, co tento výrobce polovodičového zařízení varoval, že jeho tržby ve fiskálním roce 2026 mohou klesnout o 600 mil. USD. Pokles vychází z nového pravidla amerického Ministerstva obchodu, které bude vážit na budoucích prodejích.
- Freeport-McMoRan (FCX) vzrostl o 1,3 % poté, co UBS zvýšila doporučení pro tohoto producenta mědi a zlata z neutral na buy, což signalizuje větší důvěru ve výhled společnosti.
- Baidu (BIDU.US) přidalo téměř 2 % poté, co Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu pro čínského provozovatele vyhledávače ze 100 na 140 USD, což odráží silnější očekávání růstu.
- USA Rare Earth (USAR.US) vyskočila asi o 10 % poté, co CNBC uvedla, že společnost vede přímá jednání s administrativou Donalda Trumpa. Zpráva podpořila spekulace o možné dohodě s vládou USA a zvýšila optimismus investorů.
- Maplebear (CART.US), mateřská společnost Instacartu, oslabila asi o 1,5 % poté, co Tom Champion z Piper Sandler snížil doporučení ze overweight na neutral kvůli rostoucí konkurenci v sektoru doručovacích služeb.
- Tronox Holdings (TROX.US) klesly téměř o 3 % poté, co JPMorgan snížila doporučení z overweight na neutral, poukazujíc na zhoršující se podmínky v odvětví oxidu titaničitého, které mohou zatížit krátkodobý výkon.
Makrodata – US ISM Services (září)
- ISM Services PMI: 50,0 (oček. 51,7; předchozí 52,0)
- ISM Services Employment: 47,2 (oček. 46,6; předchozí 46,5)
- ISM Services New Orders: 50,4 (oček. 54,0; předchozí 56,0)
- ISM Services Prices Paid: 69,4 (oček. 68,0; předchozí 69,2)
Technická analýza (AMAT.US & FCX.US)
Applied Materials (AMAT.US): Akcie ustoupily poté, co dosáhly 71,6% Fibonacci retracementu růstu z června 2024. První významná podpora v korekčním scénáři leží kolem 205 USD, definovaná předchozími cenovými reakcemi a 61,8% Fibonacci retracementem.
Zdroj: xStation5
Freeport-McMoRan (FCX.US): Akcie se pokoušejí vrátit do uptrendu, když vytvořily V-obrátku z nedávného cenového dna poblíž 32 USD.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Bitcoin roste o 2 % a blíží se historickým maximům 📈
Měď znovu na vzestupu, blízko historického maxima! 📈🏗️
Emisní kontrakty prudce rostou! 📈🏭
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.