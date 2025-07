Graf dne - USDJPY (09.07.2025)

Měnový pár USD/JPY pokračuje ve svém vzestupném trendu a prolomil rezistenční zónu mezi 146,5 a 147. Jedná se o nejvyšší úroveň od druhé poloviny června. Výhled tohoto měnového páru se v poslední době výrazně změnil, a to po výrazném poklesu z nedávného maxima na začátku roku 2025. Rozhodující prolomení této poslední rezistence by mohlo signalizovat pokračující vzestup směrem k hranici 150, kde se sbíhá 50,0 Fibonacciho retracement předchozí sestupné vlny a 200denní klouzavý průměr. Co tedy stojí za nedávným oslabením jenu?

Očekávalo se, že Bank of Japan (BoJ) letos přistoupí k zvyšování úrokových sazeb, ale k poslednímu zvýšení došlo v únoru. BoJ nicméně zůstává ve srovnání s minulým patnáctiletým obdobím mimořádně jestřábí, vzhledem k tomu, že úrokové sazby jsou nejvyšší od roku 2008 a od roku 2024 dochází k omezování nákupů dluhopisů. Zajímavé je, že BoJ se zdržela dalších zvýšení navzdory přetrvávající vysoké inflaci, která v květnu činila 3,5 % (oproti 3,6 % v dubnu). Japonsko v poslední době zaznamenalo prudký růst cen potravin, přičemž ceny rýže v květnu vzrostly o více než 100 %, což představuje významnou výzvu pro méně majetné vrstvy společnosti. Současným dilematem BoJ je ekonomický růst, respektive jeho pokles, který v prvním čtvrtletí dosáhl anualizované hodnoty -0,2 %, i když lepší než očekávaných -0,7 %.

Hospodářský růst zase čelí zvýšenému riziku v důsledku eskalující obchodní války. Donald Trump navrhuje uvalit 25% clo na všechny japonské výrobky, což je pro exportně orientovanou zemi nepřijatelné. Již předtím představovalo značnou překážku 25% clo na automobily. Analytici UBS varují, že cla by mohla letos snížit japonský HDP o 0,8 procentního bodu, přičemž v nejhorším případě by pokles mohl dosáhnout téměř 2 procentních bodů.





Zhoršující se výhled pro Japonsko vyvolává změnu nálady investorů, což může vést k oživení strategií carry trade. V poslední době počet dlouhých pozic poklesl z extrémně vysokých úrovní, zatímco krátké pozice současně vzrostly. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Pokud by došlo k rozhodujícímu prolomení rezistence na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu a horní hranice vzestupného trendového kanálu, cíl by se pohyboval kolem 150. Naopak, přetrvávající rezistence a zvýšení poptávky po jenu by mohly vést k obnovenému poklesu směrem k dolní hranici vzestupného trendového kanálu. Zdroj: xStation5