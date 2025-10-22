Graf dne: Zlato (22.10.2025)

- Zlato rozšiřuje ztráty navzdory nákupům na začátku obchodování
- Futures klesly o více než 6,5 % za pouhých 24 hodin poté, co dosáhly nových rekordních maxim.
- Vybírání zisků a zlepšující se rizikový sentiment zesilují prodejní tlak.
Futures kontrakty na zlato rozšířily svůj rekordní pokles o cca 0,3 % a sklouzly k hodnotám kolem 4 090-4 110 USD/unci, protože dnešní kupci se snažili čelit změně celkového rizikového sentimentu. Obavy z nadhodnocení a nová vlna vybírání zisků zintenzivnily odliv bezpečných přístavů, a to na pozadí zmírnění geopolitického napětí a zvýšené pozornosti věnované podnikovým výsledkům.
Zlato na začátku obchodování prodloužilo svůj rekordní výprodej, ačkoli pokles se zastavil před dosažením 30denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA30, světle fialová barva), protože investoři nakoupili pokles. RSI zůstával překoupený (nad 70) od začátku září až do včerejška. Zdroj: xStation5
Co se dnes rýsuje na zlatě?
- Vybírání zisků a překoupené podmínky: Zlato zažilo od poloviny srpna dramatickou rally, přičemž ceny od počátku roku vzrostly o téměř 60 %. Tento rychlý vzestup zatlačil technické ukazatele, jako je 14denní index relativní síly, na delší dobu do překoupené oblasti. V důsledku toho se mnoho investorů rozhodlo pro výběr zisků, uzavíralo dlouhé pozice a spouštělo stop-loss příkazy, což zesílilo pokles.
- Zlepšení rizikového sentimentu: Nedávný optimismus kolem obchodních jednání mezi USA a Čínou a USA a Indií spolu s mírným uvolněním geopolitického napětí snížily naléhavost poptávky po bezpečných aktivech, jako je zlato. Navíc se zdá, že trhy do značné míry neznepokojuje probíhající shutdown americké vlády, přičemž mnozí investoři sázejí na jeho brzké ukončení, protože se blíží klíčové termíny výplat pro federální zaměstnance, což zvyšuje politický tlak na obě strany. S návratem chuti riskovat na finanční trhy investoři přesunuli kapitál do akcií a aktiv s vyšším výnosem, což snížilo okamžitou poptávku po zlatě a přispělo k prudké korekci cen. To je patrné i na celkovém odlivu peněz v měnách bezpečného nebe, jako jsou USD, JPY a CHF.
- Likvidace dlouhých pozic na trzích s futures: Zlato: Rekordní objemy obchodů s futures na zlato v kombinaci s klesajícím otevřeným zájmem naznačují, že většina nedávného poklesu cen pramenila spíše z likvidace stávajících dlouhých pozic než z nových krátkých prodejů ze strany investorů. Velcí hráči, kteří upravovali svá portfolia, aby si zajistili zisky, vyvolali kaskádové stop příkazy, což dále urychlilo krátkodobý výprodej.
