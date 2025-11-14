US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈

Americké akcie se zhruba hodinu po otevření burzy pokoušejí o zotavení a zastavení několika dní trvajícího výprodeje. Na grafu US100 vynikají dvě silné růstové svíčky – kupci opět vstupují do trhu poblíž klíčové technické podpory kolem úrovně 24 600 bodů. Oživení zaznamenávají také softwarové a polovodičové společnosti – Nvidia (NVDA.US) maže počáteční ztráty a roste o více než 1 %, zatímco akcie Micron (MU.US) vystřelily do zóny historických maxim.
- Švýcarsko oznámilo investici 200 miliard USD do USA v rámci nové obchodní dohody výměnou za snížení celních sazeb na 15 %.
- Člen Fedu Schmid dnes zopakoval, že současné nastavení měnové politiky zůstává adekvátní.
- Investoři obdrželi také aktualizovaný kalendář makrodat od amerického ministerstva obchodu – zveřejnění říjnové inflace PCE je naplánováno na 26. listopadu ve 14:30.
Firemní zprávy
Avadel Pharma (AVDL.US) přidává přibližně 21 % v premarketu poté, co firma oznámila, že obdržela nezávazný návrh na akvizici od společnosti H. Lundbeck A/S s oceněním až 23 USD za akcii.
Cidara Therapeutics (CDTX.US) dnes téměř zdvojnásobuje svou hodnotu (+104 %), poté co Merck souhlasil s akvizicí společnosti za 221,50 USD na akcii v hotovosti, celkově v hodnotě přibližně 9,2 miliardy USD.
Akcie napojené na kryptoměny – MicroStrategy (MSTR.US -5,8 %) a Coinbase (COIN.US -5 %) – jsou pod tlakem, protože Bitcoin klesl pod 100 000 USD. Investoři stahují kapitál z ETF navázaných na kryptotrh, což odráží obecný návrat k averzi vůči riziku.
Gap Inc. (GAP.US) roste o přibližně 1,4 % poté, co analytici z Jefferies zvýšili doporučení z „držet“ na „kupovat.“
Akcie Globant (GLOB.US) klesají o 3 %, když výsledky a opatrný výhled společnosti naznačují obtížné podmínky. Analytici však upozorňují na první známky stabilizace.
Home Depot (HD.US) oslabuje o zhruba 1 %, když Stifel snížil doporučení z „koupit“ na „držet“ a cílovou cenu z 440 USD na 370 USD.
Scholar Rock (SRRK.US) roste o 14 % po zprávě, že výrobní závod třetí strany, se kterým spolupracuje, zůstává na cestě k opětovné inspekci do konce roku 2025.
Akcie z oblasti umělé inteligence – Palantir (PLTR.US -5 %), Crucial Wave (CRWV.US -5 %) a Bloom Energy (BE.US -8 %) – klesají v premarketu. Vývoj naznačuje, že současná slabost AI sektoru může dále pokračovat kvůli obavám z udržitelnosti předchozího růstu.
StubHub (STUB.US) se propadá o 20 %, poté co analytici upozornili na chybějící čtvrtletní výhled ve firemní prezentaci – trh to přijal negativně.
TripAdvisor (TRIP.US) mírně roste poté, co Mizuho Securities zvýšila doporučení z „underperform“ na „neutral.“
Sentiment vůči americkým aerolinkám dále klesá – Delta (DAL.US -2,4 %), United (UAL.US -2,2 %) a American Airlines (AAL.US -1,8 %) oslabují. Investoři se obávají, že nejdelší shutdown v historii USA zabrání leteckým společnostem zachránit již tak slabý rok.
Nvidia (denní graf)
Akcie Nvidie se opět odrážejí od oblasti 185 USD – poblíž klouzavého průměru EMA50 (oranžová linie) – a snaží se obnovit růst před zveřejněním hospodářských výsledků naplánovaným na středu 19. listopadu po uzavření americké seance.
Micron na historických maximech díky silnému růstu cen DRAM
Morgan Stanley výrazně zvýšila cílovou cenu pro Micron Technology (MU) na 325 USD z předchozích 220 USD. Důvodem je bezprecedentní nárůst cen pamětí DDR5, které během jediného měsíce ztrojnásobily svou hodnotu – tak prudký růst nebyl zaznamenán od 90. let. Banka uvádí, že současná cenová situace vytváří výjimečné podmínky pro rekordní finanční výsledky Micronu.
- Očekává se, že ceny DRAM budou růst i v první polovině roku 2026 – potenciálně o dalších 15–20 %, přičemž některé spotové obchody se již realizují s prémií až 50 % nad standardní tržní cenu. Tahounem růstu je exploze poptávky ze strany AI datových center, která spotřebovávají stále větší podíl globální produkce DRAM.
- Výrobci upřednostňují výrobu vysokorychlostní paměti HBM pro AI akcelerátory, čímž se snižuje dostupnost DDR5 pro PC a spotřební elektroniku. Analytici zdůrazňují, že současný cyklus se výrazně liší od předchozích nedostatků. Na rozdíl od roku 2018, kdy paměťové firmy bojovaly s nízkou ziskovostí, vstupuje Micron do tohoto růstového období s rekordními maržemi a zisky, čímž se dostává do „neprobádaného území“ s výrazným růstovým potenciálem.
Ačkoli akcie letos vzrostly již o 180 %, Morgan Stanley se domnívá, že růstový příběh ještě neskončil. Přetrvávající poptávka po DRAM i HBM, tažená rozvojem AI infrastruktury, by mohla udržet momentum i v dalších fázích cyklu.
