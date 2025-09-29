Graf dne - ZLATO (29.09.2025)

Zlato dnes posiluje o 1,10 % a překračuje hranici 3 800 USD za unci. Prosincové futures také rostou na 3 840 USD. Hlavním důvodem tak silného přílivu kapitálu na samém začátku týdne je útěk do bezpečných aktiv v souvislosti s nejistotou spojenou s hrozícím uzavřením americké vlády, který je umocněn očekáváním snížení sazeb Fedu a oslabením dolaru. Stříbro a platina posilují ještě více.
V současné době trh počítá s 90% pravděpodobností snížení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání a 68% pravděpodobností na prosincovém zasedání. Riziko uzavření americké vlády zůstává krátkodobým faktorem. Financování vyprší o půlnoci 30. září, pokud politici nedosáhnou dohody. Trhy stále počítají se zvýšeným rizikem uzavření, i když nižším než o víkendu. Republikáni ujistili, že neudělají ústupky při schvalování krátkodobého zákona o financování. Napětí eskalovalo, když Úřad Bílého domu pro správu a rozpočet minulý týden nařídil agenturám připravit plány hromadného propouštění pro případ zastavení činnosti vlády.
V současné době se republikáni snaží prosadit takzvaný „provizorní“ zákon do listopadu, zatímco demokraté chtějí před podporou legislativy zvrátit nedávné škrty ve zdravotnictví/Medicaid. Vedoucí představitelé Kongresu se mají setkat s prezidentem Donaldem Trumpem za účelem zprostředkování. Zastavení činnosti vlády by mohlo zpozdit zveřejnění klíčových makroekonomických údajů, včetně údajů o trhu práce, které mají být zveřejněny koncem tohoto týdne.
S více než 45% nárůstem ceny zlata od začátku roku, přes 10% nárůstem v tomto měsíci a poklesem dolaru o více než 9,50 % v tomto roce, obavy z de-dolarizace a skepse vůči nezávislosti Fedu zvyšují atraktivitu zlata jako bezpečného útočiště. Silná poptávka po zlatě pokračuje mezi institucemi a centrálními bankami. Singapur a Hongkong rozšiřují své trezory, zatímco Čína zvyšuje své rezervy.
