⏬EURUSD oslabuje

Očekávání trhu: Lednová překážka
Investoři se připravují na lednové údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI), přičemž konsensus očekává, že celková inflace se meziročně zmírní na 2,5 % z 2,7 % v prosinci. Na měsíční bázi se očekává nárůst cen o 0,3 %, což odráží tempo předchozího měsíce. Jádrový CPI – preferovaný ukazatel Federálního rezervního systému, který nezahrnuje volatilní náklady na potraviny a energii – by měl podle prognóz zůstat stabilní na úrovni 2,5 % (mírný pokles z 2,6 %) s měsíčním nárůstem o 0,3 %.
Institucionální prognózy však ukazují rostoucí rozdíly. Analytici Goldman Sachs se přiklánějí k optimističtějšímu odhadu 2,4 %, ale varují, že tlaky související s cly v oděvním průmyslu, rekreaci a vybavení domácností by mohly způsobit nárůst. Naopak kvantitativní modely společností jako XTech Macro naznačují prudší zpomalení na 2,3 % u celkové inflace a 2,4 % u jádrové inflace. Zatímco inflační swapy v současné době oceňují výsledek v souladu s konsensem 2,5–2,6 %, je třeba poznamenat, že tyto stejné ukazatele výrazně podcenily prosincovou realitu. Pokud by swapy sloužily jako předstihový ukazatel, zůstává možnost výsledku v rozmezí 2,2–2,3 % jako riziko.
Swap pro CPI naznačuje, že inflace může pokračovat v poklesu, a to dokonce pod úroveň současného tržního konsensu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Strukturální pohled: „Pevné“ služby přetrvávají
Kromě hlavních čísel se širší makroekonomický výklad nadále soustředí na „superjádrovou“ inflaci, tj. služby bez bydlení. Tato složka, která je neoddělitelně spjata s napjatým trhem práce, se v minulosti ukázala jako odolná vůči deflačním tlakům.
S ohledem na zbývající část roku 2026 jsou institucionální výhledy na návrat k 2% cíli smíšené:
- Morningstar předpovídá průměrnou inflaci ve výši 2,7 % a poukazuje na potenciální „celní šok“.
- Nomura očekává, že jádrová PCE se do konce roku ustálí na přibližně 2,5 %.
- Akademický výzkum naznačuje základní míru jádrové inflace ve výši 2,7 % a argumentuje, že trvalý pokles pod 2 % je nepravděpodobný bez výraznějšího ochlazení růstu mezd.
- Goldman Sachs zůstává výjimkou s holubičí tendencí a předpovídá jádrovou PCE ve výši 2,1–2,2 % do konce roku 2026.
Závěr pro tvůrce politiky je složitý. Zatímco klesající ceny pohonných hmot a ochlazující se poptávka po zboží by měly hlavní číslo stlačit dolů, přetrvávající inflace v sektoru služeb – zejména v oblasti volného času – naznačuje, že „poslední fáze“ dezinflace zůstává náročná. Pro Fed může být vizuálně příjemné hlavní číslo 2,5 % méně uklidňující, pokud základní složky služeb zůstanou nestabilní.
Dilema Fedu: mezi Powellem a Warshem
Inflace zůstává konečným rozhodčím pro Fed, který se potýká s nejednoznačným trhem práce. Navzdory robustní zprávě o celkovém počtu pracovních míst mimo zemědělství (NFP) naznačují detailní údaje základní křehkost. V současné době signalizoval „dot plot“ za prosinec pouze jediné snížení sazeb za rok.
Politická a vedoucí přechod dále komplikuje výpočty. Funkční období Jaye Powella končí v dubnu a jeho lednová komunikace si zachovala charakteristický rozhodný, ne-li jestřábí tón. Futures trhy a velké finanční instituce však již započítávají dvě snížení sazeb pro rok 2026 – scénář, který je považován za dosažitelný pod předpokládaným vedením Kevina Warshe, pokud se inflace znovu nezrychlí.
Aby se Fed přiklonil k agresivnímu uvolňování měnové politiky, o které usiluje Trumpova administrativa, ekonomika by pravděpodobně potřebovala významnější katalyzátor: buď propad cen ropy k hranici 50 USD, nebo skutečné narušení trhu práce vyvolané volatilitou dolaru nebo prohlubující se korekcí na Wall Street.
Měnové trhy: Dolar nachází pevnou půdu pod nohama
EURUSD ustoupil k úrovni 1,1860 a oddělil se od pokračujícího poklesu výnosů státních dluhopisů. Současná síla dolaru se jeví jako důsledek „risk-off“ sentimentu po prudkém poklesu amerických akcií a obnovené protekcionistické rétorice Bílého domu ohledně obchodních cel.
Z technického hlediska zůstává tento pár zranitelný. Pokud se propad Wall Streetu prohloubí, je na místě pokles na úroveň 1,1800. Nicméně „Goldilocks“ CPI v rozmezí 2,2–2,4 % by mohl sloužit jako katalyzátor pro oživení, protože by pravděpodobně znovu roznítil sázky trhu na snížení sazeb nejen v dubnu, ale možná již v březnu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Krypto zprávy: Klesne Bitcoin znovu? 🔍 Kryptoměny se po výprodeji snaží stabilizovat
Bitcoin hledá dno po čtyřech týdenních poklesech. Trh zůstává bez jasného směru
Ropa vyčkává na výsledek jednání USA–Írán. Trh balancuje mezi geopolitikou a růstem těžby OPEC+
Ekonomický a korporátní kalendář: Bankovní svátek v Číně, USA a Kanadě 💡 (16.02.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.