Shrnutí trhu: Dolar zrychluje před CPI. Smíšené tržby francouzských gigantů (13.02.2026)

Ekonomika a měny
- Eurozóna: HDP ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostl o 0,3 % mezikvartálně a o 1,3 % meziročně, což odpovídá předběžným údajům a očekáváním trhu. Bilance zahraničního obchodu vzrostla poprvé za tři měsíce na 11,6 mld. EUR (prognóza: 11,7 mld. EUR; sezónně očištěno).
- Polsko: Spotřebitelská inflace (CPI) klesla méně, než se očekávalo, a to z 2,4 % na 2,2 % (prognóza: 1,9 %). Zpomalení bylo způsobeno především levnějšími pohonnými hmotami a dopravou, zatímco tlak na růst vyvíjely spotřební daně (tabák, alkohol). Hodnota zůstává pod cílovou střední hodnotou NBP 2,5 % (+/- 1 pp).
- Americký dolar: Dolarový index posiluje třetí den v řadě (USDIDX: +0,15 %) a stále je podporován silnou zprávou o NFP, a to i přes očekávání nadcházející zprávy o CPI (prognóza: 2,5 %, předchozí: 2,7 %). Napjatý trh práce a solidní údaje o podnikatelské aktivitě naznačují riziko „přilnavé“ inflace; posilování dolaru může odrážet pozici pro potenciální překvapení směrem nahoru.
- Pohyby měn: Největší korekce zaznamenávají australský dolar (AUDUSD: -0,5 %) a jen (USDJPY: +0,5 %). EURUSD oslabil o 0,1 % na 1,186, zatímco USDPLN posiluje o 0,1 % na 3,553.
Indexy
- Nálada na trhu: Evropské indexové futures se obchodují převážně v červených číslech a prohlubují ztráty ze včerejšího výprodeje na Wall Street (EU50 & DE40: -0,35 %).
- Sektory: poklesy se soustředí na finanční služby, materiály, energetiku a veřejné služby. Ty jsou částečně kompenzovány zisky velkých farmaceutických, průmyslových a technologických společností.
- W20 (Polsko): Vede poklesy s -1,8 %.
- SUI20 (Švýcarsko): Jediná „zelená“ výjimka s +0,1 %.
Změny v indexových futures. Zdroj: xStation5
Významné události u jednotlivých akcií
- Siemens (-3,7 %): Prochází prudkou korekcí, která zcela smazala zisky dosažené po včerejším pozitivním přijetí finančních výsledků.
- L’Oreal (-3,6 %): Pokles po zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí, které ukázaly marginální růst tržeb v Číně (0,6 % oproti prognóze 5,6 %). Silná poptávka v Severní Americe a Evropě (celkový růst 6 %) nestačila k uspokojení investorů.
- Safran (+8,5 %): Stoupá poté, co tržby za druhé pololetí 2025 dosáhly 16,6 mld. EUR (+16 % meziročně). Zatímco EPS byl slabší, volný cash flow (2,1 mld. EUR) výrazně překonal konsensus. Trh reagoval pozitivně na výrazně zvýšené cíle pro rok 2028.
- Capgemini (+4,4 %): Překonal svůj cíl tržeb pro rok 2025 (22,47 mld. EUR) díky silnému růstu ve 4. čtvrtletí (+10,6 %) podpořenému akvizicí společnosti WNS. Řešení založená na umělé inteligenci zůstávají hlavním motorem růstu, přičemž se plánuje významná restrukturalizace s cílem plně se zaměřit na služby v oblasti umělé inteligence.
Dnešní výkonnost akcií a sektorů indexu Stoxx 600. Zdroj: Bloomberg Finance LP
