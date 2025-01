Hindenburg Research se zaměřuje na Carvanu, obviňuje ji z vážných účetních problémů 📉

Akcie společnosti Carvana (CVNA.US) dnes zažily výraznou volatilitu poté, co známý prodejce na krátko Hindenburg Research zveřejnil podrobnou zprávu, která obviňuje online prodejce ojetých aut z rozsáhlé účetní manipulace a pochybných obchodních praktik. Akcie zpočátku klesly o 11 %, než se zotavily a obchodovaly mírně výše. Zde je odkaz na celý článek.

Klíčová obvinění

800 milionů USD z nezveřejněných prodejů úvěrů prostřednictvím trustů spojených se společností Cerberus Capital

Agresivní účetní praktiky a laxní standardy pro poskytování úvěrů

Významné transakce s přidruženými stranami se společností DriveTime, kontrolovanou otcem CEO

Nezveřejněné vyšetřování SEC podle zpravodajské firmy FOIA

Účetní a úvěrové problémy

Vyšetřování Hindenburg Research, zahrnující 49 rozhovorů s odborníky z oboru a bývalými zaměstnanci, tvrdí, že Carvana uměle navyšuje své vykázané příjmy prostřednictvím sporných účetních praktik. Zpráva uvádí, že model poskytování úvěrů "originate to sell" je výrazně zaměřen na subprime dlužníky, přičemž téměř 44 % úvěrů spadá do kategorie non-prime.

Otázky ohledně ocenění

Short seller zdůrazňuje, že Carvana se obchoduje za výrazné prémie vůči konkurenci:

845 % vyšší prodejní násobek oproti konkurentům CarMax a AutoNation

754% prémii na základě očekávaných zisků

4,8 miliardy USD v čistém dluhu s hodnocením junk kredit

Kritika vedení

Zpráva vyjadřuje obavy z prodeje akcií zasvěcenými osobami, konkrétně že Ernest Garcia II, otec CEO společnosti Carvana, nedávno prodal akcie za 1,4 miliardy USD. Tyto prodeje následují po jeho předchozím prodeji akcií za 3,6 miliardy USD v letech 2020–2021, který předcházel 99% poklesu ceny akcií.

Dopad na trh

Navzdory závažným obviněním akcie Carvany vykázaly odolnost, zotavily se z počátečních ztrát a obchodovaly o 2 % výše. Společnost dosud nereagovala na žádosti o komentář k obviněním.

Pozornost se nyní přesouvá na to, jak Carvana na tato obvinění odpoví a zda by regulační orgány mohly mít zájem o tvrzení týkající se nezveřejněných transakcí s přidruženými stranami a účetních praktik. Reakce společnosti by mohla mít významné dopady na její tržní ocenění ve výši 44 miliard USD a důvěru investorů.

Carvana (Denní interval)

Akcie znovu otestovaly úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu a v současnosti se obchodují nad 100denním SMA. Pro býky je klíčovým cílem 50denní SMA, která se shoduje s úrovní 23,6% Fibonacciho retracementu. Tato úroveň dříve sloužila jako silná podpora pro akcie a nyní může fungovat jako kritická rezistence.

Medvědi se naopak budou snažit stlačit cenu pod úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu, zaměřit se na úroveň 78,6% Fibonacciho retracementu a 200denní SMA na úrovni 153,91 USD.

RSI se pokouší odrazit od medvědí divergence, což by mohlo signalizovat potenciální zotavení. MACD však nadále diverguje směrem dolů, což ukazuje na přetrvávající medvědí momentum a vyžaduje opatrnost. Zdroj: xStation