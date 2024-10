Hormuzský průliv a jeho role v cenách ropy

Uzavření Hormuzského průlivu by mohlo způsobit nárůst cen ropy až na 200 dolarů a mít vážné dopady na světový trh.

Konflikt na Blízkém východě se stal ústředním tématem po eskalaci minulé úterý, kdy Írán v reakci na izraelskou invazi do Libanonu provedl raketový útok na Tel Aviv. V současné době panuje napjatý klid, neboť Izrael zvažuje svou reakci. Na Netanjahua je vyvíjen stále větší tlak, aby se zaměřil na klíčové body íránské ekonomiky, a je možné, že rozhodnutí by mohlo být učiněno během několika příštích hodin.

V tomto scénáři je pozornost trhu upřena na ropu, která byla ovlivněna eskalací napětí v regionu. V posledních měsících cenu barelu ovlivňují spory mezi členy OPEC, pokles globální poptávky a potenciální znovuzvolení Donalda Trumpa. Nestabilita na Blízkém východě však opět vyhnala ceny ropy nahoru. Po úterním íránském útoku vzrostla cena ropy o více než 4 % a tento trend pokračoval i následující den, kdy došlo k dalšímu 2% nárůstu.

Za tímto nárůstem cen se skrývá významná obava: potenciální zablokování Hormuzského průlivu, jednoho z nejdůležitějších světových uzlů pro přepravu ropy. Jakou roli však tento průliv hraje a jak může ovlivnit cenu ropy?

Co je Hormuzský průliv?

Hormuzský průliv je jednou z nejdůležitějších a nejstrategičtějších námořních cest na světě a životně důležitým uzlem pro celosvětovou přepravu ropy. Tento průliv, který se nachází mezi Ománem a Íránem a měří na šířku pouhé tři kilometry, spojuje námořní průjezd zemí Perského zálivu (Írán, Kuvajt, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty) s Arabským mořem a dalšími regiony mimo něj. Slouží jako spojnice mezi blízkovýchodními producenty ropy a klíčovými trhy v Asii a Tichomoří, Evropě a Severní Americe.

Proč je Hormuzský průliv tak důležitý pro těžbu ropy?

Hormuzský průliv je jednou z hlavních světových námořních obchodních cest. Odhaduje se, že tento průliv zajišťuje přibližně 11,1 % světového námořního obchodu. Jeho vliv je ještě významnější v případě ropy. Podle posledních údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA) se odhaduje, že touto oblastí prochází přibližně 30 % celkového světového obchodu s ropou. V období od ledna do října 2023 však toto číslo vzrostlo na téměř 40 %.

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) uvedl, že v roce 2022 prošlo Hormuzským průlivem přibližně 21 milionů barelů ropy denně, což představuje 21 % celosvětové spotřeby ropných kapalin. V období od roku 2022 do první poloviny roku 2023 tvořil tok ropy tímto kanálem více než čtvrtinu celkového objemu celosvětově obchodované ropy po moři. Při započtení objemů ropy, surové ropy a kondenzátu, které prošly Hormuzským průlivem v letech 2020 až 2022, se celkový počet barelů zvýší na více než 2,4 miliardy barelů denně, což poukazuje na významný vliv této vodní cesty na celosvětový obchod s ropou.

Hormuzský průliv je hlavní exportní cestou pro ropu z Íránu, Saúdské Arábie, Iráku, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Kataru, přičemž většina vývozu směřuje do Asie, zejména do Číny, Japonska a Indie. Po válce na Ukrajině a sankcích proti Rusku se však průliv stal důležitým také pro dovoz evropské ropy. Odhaduje se, že přibližně 5 % toku ropy procházející Hormuzským průlivem nyní směřuje do Evropy, což odpovídá přibližně 900 000 barelů denně. Před rusko-ukrajinským konfliktem činil tento dovoz přibližně 700 000 barelů denně, což znamená 25% nárůst dovozu ropy do Evropy.

Kromě ropy hraje Hormuzský průliv významnou roli také při přepravě dalších surovin, jako je propan nebo zemní plyn. Přibližně 31 % světového obchodu s propanem a 20 % obchodu se zemním plynem prochází touto oblastí. Blokáda v této oblasti by mohla mít vážné důsledky nejen pro ropu, ale i pro obchod s dalšími surovinami.

Írán v posledních letech několikrát pohrozil zablokováním Hormuzského průlivu, ačkoli k jeho úplnému uzavření nedošlo, s výjimkou zablokování v roce 1984 během íránsko-irácké války.

Jaké jsou scénáře pro další vývoj cen ropy?

Případná blokáda Hormuzu by mohla mít významné důsledky pro světový obchod. Odhaduje se, že v případě zablokování Hormuzského průlivu by cena ropy mohla dosáhnout přibližně 150 až 200 dolarů.

Současná cena ropy Brent se pohybuje kolem 75 dolarů za barel, ale v důsledku zvýšené produkce v zemích OPEC nebo nárůstu počtu elektromobilů v Číně by mohla spirálovitě klesnout až na 60 dolarů. Osud ropy v nadcházejících dnech bude do značné míry ovlivněn situací v Hormuzském průlivu.