Ropa roste o 2 % díky nadějím na obchodní dohody mezi USA, Indií a Čínou

Ropa posiluje o přibližně 2 % díky pozitivním zprávám o obchodních dohodách USA s Indií a Čínou.
Indie zvažuje omezení dovozu ruské ropy, což může zvýšit poptávku po jiných zdrojích.
Obavy z nabídky přetrvávají kvůli tlaku Západu na omezení ruského exportu a odložení summitu USA–Rusko.
Ceny ropy zaznamenaly druhý růstový den v řadě, když trh reaguje na pozitivní zprávy ohledně obchodních jednání mezi Spojenými státy, Indií a Čínou. Optimismus ohledně dosažení nových dohod zvýšil důvěru investorů, přičemž ropa Brent se obchodovala na úrovni 62,50 USD za barel (+1,9 %) a americká WTI posílila na 58,41 USD (+2 %).
Růst cen podpořila především zpráva, že USA a Indie jsou blízko uzavření dlouho odkládané obchodní dohody, která by snížila americká cla na indické dovozy ze 50 % na 15–16 %. Součástí dohody má být také závazek Indie postupně omezit dovoz ruské ropy, což by mohlo zvýšit poptávku po jiných druzích, zejména z USA a Blízkého východu.
Podle analytiků z MUFG by tento krok mohl významně přesměrovat toky globální ropy, čímž by vznikla nová rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Zároveň přetrvávají i obavy o nabídku, protože summit mezi USA a Ruskem byl odložen, a západní vlády dále tlačí na asijské odběratele, aby omezili nákupy ruské ropy, což může nadále snižovat dostupnost na trhu.
Pozitivní sentiment na trhu posílila i data o zásobách. Zásoby ropy, benzínu i destilátů v USA minulý týden klesly, což naznačuje vyšší spotřebu. Navíc americké Ministerstvo energetiky oznámilo záměr nakoupit 1 milion barelů ropy do Strategických rezerv (SPR), aby využilo relativně příznivých cen k jejich částečnému doplnění.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI nadále posiluje a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 58,44 USD, což představuje růst o přibližně 2 %. Na grafu je patrný jasný rostoucí trend, který je podpořen průrazem nad oba hlavní klouzavé průměry – EMA 50 (57,51 USD) i SMA 100 (57,22 USD). Růstový trend je navíc doprovázen výrazným momentem (101,95) a CCI (97,1), které se pohybují v pásmu překoupenosti. To naznačuje silnou nákupní aktivitu, ale zároveň i možnost krátkodobé konsolidace nebo technické korekce, pokud se nákupní tlak dočasně vyčerpá. Objem obchodů během průrazu výrazně vzrostl, což dodává důvěru v sílu aktuálního pohybu. Trh může cílit na rezistenci v pásmu kolem 59,00–59,40 USD, kde se nacházejí předchozí lokální maxima.
Zdroj: xStation5
