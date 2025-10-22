Denní shrnutí – Korekce na Wall Street kvůli americkým exportním omezením vůči Číně a slabším výsledkům firem

- Denní shrnutí
- Futures na americké akciové indexy procházejí výraznou korekcí v důsledku rostoucí nejistoty ohledně finančních výsledků velkých technologických společností. US100 ztrácí až 1,4 % a US500 je níže o více než 0,8 %.
- Poklesy jsou spojeny také se zprávou, že administrativa Donalda Trumpa údajně plánuje zavést exportní omezení na produkty obsahující software vyrobený v USA, určené pro vývoz do Číny.
- Předseda Sněmovny reprezentantů naznačil, že rychlá dohoda o rozpočtovém zákonu se nyní vzdaluje.
- Akcie Netflixu dnes klesají o téměř 10 % kvůli slabému čistému výsledku, který je důsledkem daňového sporu v Brazílii. Negativní sentiment dále podporuje Texas Instruments, která signalizovala oslabující poptávku po polovodičích. Její akcie ztrácejí téměř 7 %.
- Akcie Tesly dnes klesají o více než 1 % před zveřejněním finančních výsledků po uzavření seance. Společnost by měla oznámit rekordní čtvrtletí, ale očekává se zpomalení, které souvisí s koncem podpory na nákup elektromobilů a nižším přínosem z prodeje emisních povolenek.
- Akcie Beyond Meat otevřely s téměř 100% růstem díky zařazení společnosti do nově vytvořeného ETF zaměřeného na tzv. meme akcie. Ačkoliv všechny intradenní zisky byly mezitím smazány, akcie za posledních pět seancí vzrostly téměř o 400 %.
- EURUSD se zotavuje nad 1,1600 díky poklesu výnosů z amerických dluhopisů pod 4 %.
- Bitcoin klesá o 2 % a míří k úrovni 108 tisíc dolarů.
- Zlato pokračuje v prudkém propadu, navazuje na včerejší výprodej s dalšími 2 % a blíží se k hranici 4000 USD.
- Ropa roste o více než 2 % a blíží se k hranici 59 USD za barel. Důvodem je možná dohoda mezi Indií a USA ohledně zastavení indických nákupů ruské ropy.
- Trump odkládá schůzku s Putinem poté, co Rusko odmítlo možnost okamžitého příměří s Ukrajinou. Ukrajina pokračuje v útocích na ruském území, ale rafinérská kapacita Ruska se začíná zotavovat.
- GBP byla po většinu dne nejslabší měnou skupiny G10 po zveřejnění slabších než očekávaných údajů o inflaci ve Velké Británii. Inflace činila 3,8 % meziročně oproti očekávaným 4,0 %, což zvyšuje pravděpodobnost snížení úrokových sazeb v listopadu.
- Google dosáhl průlomu v oblasti kvantového počítání díky čipu „Willow“, který překonal klasické superpočítače.
- OpenAI spustila Atlas – webový prohlížeč využívající umělou inteligenci.
