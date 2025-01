Indonésie zachovává zákaz iPhonu 16 od Applu i přes návrh v hodnotě 1 miliardy dolarů

Indonésie potvrdila zákaz prodeje iPhonu 16 společnosti Apple Inc. s tím, že navrhovaná investice společnosti ve výši 1 miliardy dolarů, včetně plánů na výstavbu výrobního závodu AirTag, nesplňuje požadavky země na domácí obsah.

Podle ministra průmyslu Aguse Gumiwanga Kartasasmity nesplňuje návrh společnosti Apple na vybudování továrny na výrobu AirTagů - příslušenství sloužícího ke sledování osobních věcí - kritéria nezbytná pro získání certifikace místního obsahu. Bez této certifikace nemůže společnost Apple v Indonésii prodávat své vlajkové smartphony.

„Zatím vláda nemá podklad pro vydání požadovaných certifikátů,“ řekl Kartasasmita během středečního brífinku. „Společnost Apple s námi musí zahájit další jednání, aby zajistila splnění požadavků.“

Zákaz, který platí od října, je součástí širší indonéské strategie na podporu větších zahraničních investic do místní výroby. Indonésie s přibližně 280 miliony obyvatel představuje pro Apple významný rostoucí trh. Přetrvávající omezení prodeje však dávají konkurenční výhodu konkurentům, jako jsou společnosti Samsung a Xiaomi, které již nařízení země splnily tím, že založily místní výrobní provozy.

Potenciální sankce pro Apple

Kartasasmita naznačil, že pokud Apple požadavky nesplní, mohly by být uvaleny sankce, i když poznamenal, že by to byla až poslední možnost. „Zkoumáme alternativní řešení a již jsme společnosti Apple předložili protinávrh,“ dodal.

Navzdory patové situaci se začátkem tohoto týdne objevil optimismus, když ministr investic Rosan Roeslani oznámil, že návrh továrny AirTag společnosti Apple byl schválen. Konečné rozhodnutí o splnění podmínek však leží na ministerstvu průmyslu, které shledalo plán nedostatečným.

Společnost Apple se zavázala, že závod AirTag postaví do začátku roku 2026, ale překážkou zůstává její neschopnost vyrábět základní komponenty pro chytré telefony na místě. Zástupci společnosti v současné době v Jakartě jednají s vládními úředníky ve snaze tento problém vyřešit.

Místní výroba: Konkurenční výhoda

Jiní výrobci chytrých telefonů, včetně společností Samsung a Xiaomi, úspěšně prošli indonéskými pravidly o domácím obsahu, která byla zavedena v roce 2017, tím, že zřídili výrobní závody, získávali materiály z místních zdrojů a zaměstnávali indonéské pracovníky. Dodatečná opatření, jako je vývoj aplikací a investice do místních vývojářských akademií, dále upevnila jejich soulad s předpisy.

Kartasasmita zdůraznil, že pro společnost Apple neexistuje žádná lhůta pro splnění požadavků. „Pokud chce Apple prodávat iPhone 16 - nebo dokonce uvést na trh iPhone 17 v Indonésii - rozhodnutí je zcela na něm,“ řekl.

Dopad na trh

Přetrvávající zákaz omezuje přístup společnosti Apple na jeden z nejslibnějších trhů v jihovýchodní Asii, kde panuje tvrdá konkurence mezi světovými značkami chytrých telefonů. Situace podtrhuje problémy, s nimiž se nadnárodní společnosti potýkají při přizpůsobování se místním předpisům, i když usilují o růst v rozvíjejících se ekonomikách.

Společnost Apple se k této záležitosti odmítla vyjádřit.