Intel posiluje kvůli možnému rozdělení TSMC a Broadcom 📈

Akcie Intelu vyskočily o více než 9,5 % po zprávách, že Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a Broadcom zvažují samostatné dohody, které by mohly amerického čipového giganta rozdělit na dvě entity. Tento dramatický vývoj by mohl znamenat zásadní transformaci polovodičového průmyslu, což odráží jak nedávné problémy Intelu, tak měnící se globální prostředí výroby čipů.

Klíčové body:

Broadcom zkoumá akvizici podnikání Intelu v oblasti návrhu čipů a marketingu.

TSMC zvažuje převzetí části nebo všech výrobních zařízení Intelu.

Jednání jsou v počáteční fázi a dosud nebyly předloženy žádné formální nabídky.

Každá dohoda by vyžadovala schválení americkou vládou.

Navrhovaná struktura

Plánované rozdělení by vytvořilo dvě samostatné operace vycházející ze současné struktury Intelu. Broadcom zkoumá možnost převzetí podnikání v oblasti návrhu čipů a marketingu, zatímco TSMC se zabývá možností převzetí výrobních zařízení Intelu, případně jako součást investičního konsorcia. Obě společnosti pracují nezávisle a jednání zůstávají v rané fázi, přičemž Intelova správní rada dosud neobdržela žádné formální nabídky.

Regulační prostředí

Situace upoutala značnou pozornost administrativy Donalda Trumpa. Do jednání s potenciálními investory a vládními představiteli se zapojil i prozatímní výkonný předseda Intelu Frank Yeary. Bílý dům naznačil, že prezident by pravděpodobně jakoukoli dohodu zahrnující zahraniční kontrolu nad továrnami Intelu odmítl, vzhledem ke klíčové roli společnosti v národní bezpečnosti. Tento postoj komplikuje možné dohody, zejména pokud jde o zapojení TSMC.

Výzvy v oblasti výroby

Výrobní aspekt dohody čelí značným provozním výzvám. Přizpůsobení továren Intelu specifikacím TSMC by vyžadovalo značné investice a technické know-how. Přísná imigrační pravidla by mohla omezit schopnost TSMC nasadit své inženýry v USA, protože mnoho z nich pochází z Tchaj-wanu a dalších zemí mimo Ameriku. Kromě toho financování Intelu z programu CHIPS Act obsahuje podmínky, které vyžadují, aby Intel udržel většinové vlastnictví svých výrobních zařízení, což dále komplikuje potenciální strukturu dohody.

Tržní kontext

Otevřenost Intelu k tak zásadním změnám přichází po obtížném období pro společnost. Cena jejích akcií v roce 2024 klesla přibližně o 60 %, což vedlo v prosinci k odchodu CEO Pata Gelsingera. Intel se potýkal s problémy při udržení tempa s TSMC v oblasti pokročilé výroby čipů a prakticky zcela zmeškal boom v umělé inteligenci, kterému dominuje Nvidia. Rostoucí konkurence ze strany Advanced Micro Devices v oblasti procesorů dále oslabila jeho tržní pozici.

Názory analytiků

Analytici mají na potenciální dohody smíšené názory. Analytik Bloomberg Intelligence Charles Shum varuje, že TSMC riskuje svou ziskovost a konkurenční výhodu, pokud investuje do amerických továren Intelu, kvůli problémům s integrací a opožděné návratnosti investic až do roku 2027. Naopak analytik Cantor Fitzgerald C.J. Muse je optimističtější a tvrdí, že přetrvávající spekulace o rozdělení návrhové a výrobní části Intelu pravděpodobně mají reálný základ.

Aktuální přípravy

Intel již začal připravovat svou strukturu na možné změny. Společnost nyní provozuje své továrny jako samostatné jednotky a přijímá zakázky jak od vlastních návrhových týmů, tak od externích zákazníků. Finanční výsledky výrobní divize jsou nyní vykazovány odděleně a existují plány na vytvoření dceřiné společnosti s vlastním představenstvem. Tato reorganizace by mohla usnadnit externí investice do výrobních operací, ať už ze strany zákazníků nebo soukromých investičních fondů.

Intel (D1 interval)

Akcie Intelu se obchodují nad 200denním klouzavým průměrem (SMA) a aktuálně se blíží listopadovému maximu. Býci se zaměří na uzavření cenové mezery z srpna na 29 USD, zatímco medvědi budou cílit na retest 100denního SMA na úrovni 21,98 USD. RSI vytváří vyšší maxima v překoupené zóně a MACD se dále rozšiřuje, což naznačuje silnou dynamiku růstu.