Investiční výhled: Tesla, AI, Bitcoin a budoucnost technologií

Rok 2024 přináší investorům výjimečné příležitosti i výzvy – akcie Tesly a technologických gigantů jako Microsoft a Nvidia pokračují v růstu, Bitcoin dosahuje historických maxim díky novým ETF fondům, které podpořily i americké volby a znovuzvolení Donalda Trumpa. Zjistěte, jak tyto tržní trendy ovlivňují dlouhodobé investice, proč se vyplatí sledovat inovace v oblasti AI, a jak strategicky přistoupit k diverzifikaci portfolia.

Volatilita akciového trhu: Co to znamená pro dlouhodobé investory?

Volatilita je přirozenou součástí finančních trhů a často se objevuje v obdobích politických změn nebo ekonomických nejistot. Rok 2024 přinesl nejen prezidentské volby v USA, které ovlivnily sentiment investorů, ale i makroekonomické faktory jako snižující se úrokové sazby a boj s inflací, což přispívá k výkyvům akciových indexů a hodnot jednotlivých akcií.

Význam volatility pro dlouhodobé investory

Pro dlouhodobé investory může volatilita představovat příležitost. Poklesy trhů mohou být vhodným momentem k nákupu kvalitních akcií za nižší ceny. Experti na konferenci nabídnou strategie, jak využít období volatility k výhodnému doplnění portfolia a jak si udržet dlouhodobou vizi i v dynamických podmínkách trhu.

Jak se připravit na volatilitu?

Diverzifikace a postupná alokace kapitálu jsou klíčovými nástroji pro dlouhodobé investory. Pro konzervativní přístup může být vhodné kombinovat různé sektory a třídy aktiv, což pomáhá stabilizovat portfolio i během tržních výkyvů. Odborníci na konferenci nabídnou různé přístupy a doporučení k řízení rizik, která se dají přizpůsobit individuálním investičním cílům.

Růst technologických společností a nové investiční příležitosti

Tesla jako příklad růstu v technologickém sektoru

Tesla nadále překvapuje investory svým úspěšným rozšiřováním produktového portfolia v elektromobilitě, což podporuje její růst na burze. Nejde však jen o auta – Tesla investuje také do inovací v oblasti bateriových technologií a solárních energetických systémů, čímž láká investory zaměřené na udržitelné technologie. Její aktivity a rostoucí tržní hodnota jsou ukázkou potenciálu, který technologie nabízejí v různých odvětvích, od elektromobility po energetiku.

Microsoft a Alphabet: Růst umělé inteligence (AI)

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Technologičtí giganti jako Microsoft a Alphabet (mateřská společnost Google) se v posledních měsících stali lídry na poli umělé inteligence. Microsoft, který nedávno rozšířil svou investici do OpenAI, vnáší pokročilé AI modely přímo do aplikací, jako je Microsoft 365. Alphabet zase významně investuje do svého vlastního AI projektu Bard a propojuje jej se službami jako Google Cloud. Obě společnosti tak posilují svou pozici na rostoucím trhu s AI, což přitahuje zájem investorů, kteří věří v potenciál umělé inteligence jako hnací síly pro zvýšení produktivity a pokroku ve zdravotnictví, marketingu či průmyslové automatizaci.

Nvidia a AMD: Populární investice v době AI a cloudu

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu, kterou umělá inteligence vyžaduje, také podpořila růst společností jako Nvidia a AMD. Nvidia, největším návrhářem grafických procesorů (GPU), zažívá extrémní nárůst tržní hodnoty díky rostoucí poptávce po svých čipech. Nvidia se stala jedním z klíčových dodavatelů pro datová centra a poskytovatele cloudových služeb, čímž těží z růstu digitální infrastruktury. Výrobu čipů Nvidie zajišťuje TSMC, přední výrobce polovodičů. Společnost AMD rovněž posiluje své postavení na trhu s výkonnými procesory pro datová centra, která jsou klíčová pro rozvoj AI a cloudových služeb, a tím získává větší zájem investorů.

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Meta Platforms: Virtuální realita a metaverse

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Meta Platforms (dříve Facebook) zaměřuje investice na rozvoj technologií virtuální reality (VR) a metaverza, ačkoli metaverse čelí výzvám a zatím nedosáhlo masové adopce. Společnost nadále inovuje svou VR platformu Oculus a rozvíjí ekosystém, který zahrnuje jak herní, tak vzdělávací a pracovní prostředí. Meta tak přitahuje investory, kteří chtějí podchytit nové formy sociální interakce a budoucí generace digitálního obsahu.

Apple a Amazon: Ekosystémy technologií a služeb

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Apple a Amazon se svými pevně zavedenými ekosystémy technologií a služeb zůstávají tahouny růstu v sektoru. Apple nedávno představil nový produkt Vision Pro zaměřený na rozšířenou realitu (AR), čímž vstoupil do nového segmentu. Amazon pokračuje v rozšiřování svého cloudového gigantu Amazon Web Services (AWS) a zároveň investuje do logistiky a udržitelné energie. Obojí má potenciál podpořit dlouhodobý růst a inovace v rámci technologického sektoru.

Jak může tento technologický růst inspirovat investory?

Technologický sektor nabízí diverzifikované investiční možnosti s potenciálem růstu v oblastech jako AI, cloudové služby, 5G infrastruktura, a VR. Na Online investiční konferenci XTB 2024 budou odborníci diskutovat o příležitostech a rizicích spojených s investováním do technologických gigantů. Investoři se zde dozvědí, jaký přístup mohou zvolit pro vybudování technologicky zaměřeného portfolia s ohledem na dlouhodobé investiční cíle a na to, jak lze jednotlivé sektory optimálně kombinovat pro dosažení růstu a stability v měnícím se tržním prostředí.

Bitcoin na historickém maximu a význam Bitcoin ETF

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Bitcoin, nejznámější kryptoměna, nedávno dosáhl nového historického maxima. Tento růst byl podpořen několika klíčovými faktory: od zlepšení sentimentu na trhu přes geopolitické vlivy až po makroekonomické změny. Jedním z hlavních důvodů je odstartovaní snižování úrokových sazeb ve Spojených státech, což obvykle podporuje poptávku po rizikovějších aktivech, kam kryptoměny patří. Také pozitivní postoj nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa ke kryptoměnám zvýšil důvěru v Bitcoin jako investici​.

Více do hloubky jsme se podívali na Bitcoin v aktualizovaném e-booku: TOP 5 Kryptoměn u XTB.

Další formou analýzy může být pohled na likviditu bitcoinu na jednotlivých cenách, který odhalí čekající objednávky jednotlivých obchodníků. Níže uvedený graf pěkně ukazuje, že masa obchodníků je ochotna nakupovat za ceny mezi 32 000 a 47 000 USD (modro-fialová zóna). Naopak krátké obchody, které mohou znamenat i opuštění již ziskových dlouhých pozic, jsou připraveny především na úrovni 95 000 USD (žluto-oranžová zóna), což je těsně pod magickou cenou 100 000 USD.

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: decentrader.com, Úrovne likvidity Bitcoinu na jednotlivých cenách

Bitcoin ETF jako cesta pro tradiční investory

Klíčovým momentem pro růst Bitcoinu bylo i schválení spotových bitcoinových ETF (fondů obchodovaných na burze), které umožňují investorům investovat do Bitcoinu jednoduše prostřednictvím akciových trhů. Spotové ETF kopírují reálnou cenu Bitcoinu, což otevírá dveře většímu množství institucionálních i individuálních investorů, kteří dosud neměli praktickou možnost, jak do kryptoměn investovat bezpečně a legálně. Tato nová forma investičního nástroje tedy umožňuje doplnit portfolio o kryptoměnu bez nutnosti přímého držení a správy digitálních aktiv, což mnozí investoři považují za klíčový přínos​.

V rámci XTB najdete i ETN na kryptoměny, například BTCE.DE a VBTC.DE zaměřené na Bitcoin či VETH.DE na Ethereum, které poskytují podobnou expozici vůči kryptoměnám a umožňují tak další diverzifikaci investičního portfolia​.

Výhody diverzifikace pomocí Bitcoin ETF

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba, která na základě těchto informací jedná, tak činí zcela na vlastní riziko. Zdroj: xStation5

Díky snadnějšímu přístupu k Bitcoinu prostřednictvím ETF roste zájem o tento nástroj jako o nový prostředek pro diverzifikaci investičních portfolií. Podle odborníků na investiční konferenci XTB může Bitcoin ETF v portfoliu pomoci rozložit riziko a zároveň využít rostoucí poptávku po kryptoměnách, jejichž hodnoty jsou částečně nezávislé na tradičních akciových a dluhopisových trzích. Tím se kryptoměny stávají atraktivní pro investory, kteří se zajímají o ochranu proti inflaci nebo o vyšší míru finanční nezávislosti​.

Halving a omezená nabídka Bitcoinu jako faktor růstu

Dalším faktorem podporujícím růst Bitcoinu je tzv. halving – pravidelná událost, kdy se odměna pro těžaře za každý vytěžený blok snižuje na polovinu. Tento deflační mechanismus, který snižuje přírůstky Bitcoinu do oběhu, přispívá k růstu jeho hodnoty tím, že se jeho dostupné množství snižuje. Historicky vedl každý halving ke zvýšení ceny, protože s nižší dostupností roste vnímaná vzácnost Bitcoinu, což ovlivňuje i budoucí růst jeho hodnoty jako uchovatele hodnoty​.

Pozvánka na Online investiční konferenci XTB 2024

Online investiční konference XTB 2024 je jedinečnou příležitostí pro všechny, kdo chtějí lépe pochopit tržní pohyby a plánovat své investiční kroky na následující rok. V rámci akce vystoupí ekonomové, investiční analytici a finanční influenceři, kteří poskytnou vhled do aktuálních trendů a doporučení, jak strategicky reagovat na vývoj trhů.

Možnost interakce a dotazů

Konference nabízí unikátní příležitost položit otázky přímo odborníkům, což může pomoci v rozvoji individuálních investičních plánů. Investoři budou mít možnost ptát se na konkrétní oblasti a získat rady šité na míru jejich cílům a finanční situaci.

Závěr

Rok 2024 slibuje řadu nových investičních příležitostí i výzev. S rostoucí Teslou, historickým maximem Bitcoinu a tržní volatilitou je pro investory důležité přistupovat ke svým rozhodnutím strategicky. Online investiční konference XTB 2024 přinese cenné informace a odborné názory, které vám pomohou lépe pochopit aktuální tržní trendy a připravit se na následující období. Připojte se k nám a získejte výhody, které vám účast na této akci může přinést.