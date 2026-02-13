Investoři opouštějí dolar

-
Investoři přesouvají kapitál z USA do zahraničních aktiv („anything but dollar“ strategie).
-
MSCI ACWI ex-US výrazně překonává výkonnost indexu S&P 500.
-
Dolar od konce roku 2024 oslabil o přibližně 10 %.
-
Zvýšený zájem směřuje do Evropy, Japonska a rozvíjejících se trhů včetně Číny a Indie.
-
Investoři přesouvají kapitál z USA do zahraničních aktiv („anything but dollar“ strategie).
-
MSCI ACWI ex-US výrazně překonává výkonnost indexu S&P 500.
-
Dolar od konce roku 2024 oslabil o přibližně 10 %.
-
Zvýšený zájem směřuje do Evropy, Japonska a rozvíjejících se trhů včetně Číny a Indie.
Podle stratéga Michaela Hartnetta z Bank of America se globální finanční trhy nacházejí na prahu nového investičního režimu, ve kterém investoři postupně opouštějí dolar a americká aktiva ve prospěch zahraničních trhů. Tento trend označuje jako strategii „anything but dollar“, tedy „cokoli, jen ne dolar“.
Hlavním spouštěčem změny jsou obchodní politiky administrativy Donalda Trumpa, které podle Hartnetta narušují dosavadní koncept amerického výjimečného postavení. Zavedení rozsáhlých cel letos v dubnu vyvolalo obavy z oslabení dominance USA v globální ekonomice a finančním systému. Přestože část opatření byla později zmírněna, americká aktiva zůstávají pod tlakem.
Index S&P 500 od konce roku 2024 vzrostl o přibližně 15 %, avšak zaostal za globálním indexem MSCI ACWI ex-US, který posílil o výrazných 39 %. Současně dolar od konce roku 2024 oslabil o zhruba 10 %, což dále podporuje přesun kapitálu mimo Spojené státy.
Toky kapitálu tento trend potvrzují. Do akciových fondů v Evropě, Japonsku a dalších vyspělých trzích mimo USA letos přiteklo přibližně 104 miliard dolarů, zatímco do amerických fondů jen kolem 25 miliard dolarů. Investoři tak zjevně diverzifikují svá portfolia a snižují expozici vůči USA.
Hartnett dále upozorňuje, že řada investorů má ve svých portfoliích stále nižší zastoupení akcií z Číny a Indie, než odpovídá jejich významu v globální ekonomice. To podle něj vytváří prostor pro budoucí navýšení pozic. Atraktivní mohou být zejména komoditní společnosti na rozvíjejících se trzích, které by mohly profitovat z vyšší poptávky po surovinách potřebných pro rozvoj umělé inteligence a souvisejících technologií.
Z pohledu trhu tak dochází k postupnému globálnímu přerozdělení kapitálu. Pokud bude dolar nadále oslabovat a zahraniční ekonomiky vykazovat silnější růstovou dynamiku, může tento trend pokračovat i v dalších čtvrtletích.
Indický textil získá v USA stejné výhody jako Bangladéš, vláda uklidňuje farmáře
Čína nabádá banky k omezení expozice vůči americkým dluhopisům
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Írán stále rizikovým faktorem?
Indie: Nové bojiště obchodní války?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.