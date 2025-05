iPhony budou ZDRAŽOVAT? Apple má problém - Trump hrozí 25% clem!

Akcie společnosti Apple zatím nemají za sebou moc dobrý start do letošního roku, jelikož oslabují od maxim o přibližně 25 %. Hlavním důvodem je obchodní válka rozpoutaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která by mohla výrazně prodražit produkty Apple prodávané v USA. Před pár dny Donald Trump přišel s tím, že na všechny chytré telefony vyrobené mimo USA, například i na ty vyrobené v Indii, uvalí minimálně 25% clo, což by byl pro Apple další problém. O kolik by takové clo mohlo prodražit prodávané chytré telefony a je vůbec šance, že by se iPhone začal vyrábět v USA? Odpovědi naleznete v našem videu.