​​​​​​​Netflix jedná se Spotify o expanzi živého obsahu

Podle zprávy deníku Wall Street Journal probíhají mezi Netflixem a Spotify jednání o spolupráci na projektech spojených s živým vysíláním, včetně hudebních cen, koncertních sérií či rozhovorů se známými osobnostmi. Obě společnosti se k těmto informacím zatím nevyjádřily, ale plány zapadají do širší strategie Netflixu, která má za cíl posílit reklamní příjmy, diverzifikovat obsahovou nabídku a oslovit nové segmenty publika.

Netflix v posledních letech výrazně investoval do živého vysílání, což se promítlo nejen do hudební produkce, ale i do sportovních přenosů. Vedle připravovaného pořadu „Building the Band“, který má mít premiéru příští týden, platforma pracuje na dalším hudebním soutěžním formátu, jehož uvedení se očekává v následujících měsících. Hudební partnerství se Spotify by mohlo tyto projekty dále rozšířit a dodat jim globální dosah.

Součástí nové obsahové strategie jsou i živé sportovní přenosy, včetně dvou zápasů NFL vysílaných o Vánocích a vysoce sledovaného zápasu Jake Paul vs. Mike Tyson. Ten pomohl Netflixu dosáhnout rekordního nárůstu o 19 milionů předplatitelů ve čtvrtém čtvrtletí, což potvrzuje sílu exkluzivního živého obsahu při akvizici nových zákazníků.

Potenciální spolupráce se Spotify, které disponuje rozsáhlou hudební databází a globální fanouškovskou základnou, by mohla Netflixu otevřít cestu k dalšímu růstu v oblasti zábavy mimo tradiční filmový a seriálový katalog. Spojení streamovacích gigantů tak může změnit podobu živé zábavy na digitálních platformách a nabídnout značné synergie jak z hlediska obsahu, tak monetizace.

Graf NFLX.US (D1)

Při bližším pohledu na graf akcie Netflix je zřejmé, že cena nedávno dosáhla vrcholu na úrovni 1 339 USD, kde následně došlo k odmítnutí a krátkodobému propadu zpět pod 1 300 USD. Tato červená svíčka na denním grafu signalizuje výrazný prodejní tlak na vrcholu a může naznačovat, že část investorů vybírá zisky po silném růstu.

Tento vývoj by mohl vést ke krátkodobé korekci směrem k první významné podpoře, kterou aktuálně tvoří 50denní EMA (1 183 USD). Technické indikátory jako MACD histogram začínají ztrácet na síle a RSI se odrazil směrem dolů z vyšších úrovní, což potvrzuje ochlazení býčí dynamiky.

Pro další vývoj bude klíčové, zda se cena udrží nad psychologickou hranicí 1 250 USD. Pokud by se prodejní tlak stupňoval, otevřel by se prostor pro testování 1 200 až 1 180 USD. Naopak návrat nad 1 320 USD by znovu podpořil pokračování trendu a potenciální atak předchozího maxima.

Zdroj: xStation5

