Je dnešní situace na akciovém trhu podobná Dotcom bublině?

Výrazný růst technologických akcií posledních let se zvykne přirovnávat k situaci před přibližně 25 lety, kdy praskla na americkém akciovém trhu Dotcom bublina. Na první pohled podobnost mezi aktuální situací a minulostí existuje, jelikož v obou případech táhl růst akcií zejména technologický sektor a investoři věřili nové technologii, kterou byl tehdy internet a dnes AI. Pokud se ale podíváme na čísla, tak zjistíme, že jsou tyto dvě situace dost odlišné.

Hezkou infografiku totiž přinesl web VisualCapitalist, který porovnává u největších společností tehdy a dnes 4 metriky, jimiž jsou %, které dané firmy tvoří z tržní kapitalizace akciového trhu v USA, objem hotovosti, ocenění a čisté ziskové marže. Pojďme se tedy podívat na srovnání.

Dnes tvoří tržní kapitalizace firem Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) 31,1% z hodnoty akciového thru, v roce 2000 tvořily největší firmy 19%. Dnes mají tyto firmy 4,2% ze své tržní kapitalizaci ve formě hotovosti, v minulosti to bylo 1,7%. Aktuální forwardové ocenění podle P/E je na úrovni 23,9násobku očekávaných zisků, v minulosti to byl 52násobek. Dnešní čisté marže této skupiny jsou 28 %, v minulosti to bylo 16 %. Čísla tedy ukazují, že že z tohoto pohledu je situace výrazně odlišná. Dnešní společnosti jsou tedy dokonce ještě o něco větší, avšak mají násobně více hotovosti, jsou o více než polovinu levnější a mají také výrazně vyšší marži. Kromě toho mají velmi silné ekosystémy služeb, do kterých své uživatele uzavírají, těží ze síťových efektů a investují ročně stovky miliard USD do výzkumu, vývoje a infrastruktury, což by jim mělo oproti konkurenci dávat další konkurenční výhodu.

