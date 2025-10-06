JP225 posiluje o 4,5 % 🚀

- Japonská vládní Liberálně demokratická strana (LDP) zvolila Sanae Takaichi, která se stane první ženou v historii země ve funkci premiéra.
- Její vítězství posiluje očekávání pokračování fiskálních stimulů a trpělivého postoje Japonské centrální banky (BoJ).
- Index Nikkei 225 překonal hranici 48 000 bodů a dosáhl nového rekordního maxima, zatímco jen oslabil nad 150 jenů za dolar.
- Trhy nyní přehodnocují očekávání BoJ a zohledňují delší období uvolněné měnové politiky a odklad zvýšení úrokových sazeb.
Liberálně demokratická strana, která vládne Japonsku téměř nepřetržitě od 50. let 20. století, zvolila za svého nového předsedu Sanae Takaichi, která nahradila Shigeru Ishibu. Volba předsedy LDP fakticky určuje příštího předsedu vlády, protože strana má parlamentní většinu. Takaichiová – zkušená konzervativní politička a chráněnkyně zesnulého Shinza Abeho – je známá svou podporou stimulačních opatření ve stylu Abeho: agresivní fiskální expanze, pobídky pro firemní investice a strategické průmyslové výdaje. Její zvolení signalizuje pokračování Abeho strategie podporující růst spíše než posun k fiskální restrikci. Takaichi se zavázala oživit japonskou ekonomiku prostřednictvím silné státní intervence se zaměřením na budování národních kapacit, vyšší veřejné investice a užší bezpečnostní vazby se Spojenými státy.
Trhy interpretovaly její vítězství jako jasný signál pro-růstové a akomodativní politiky. Program Takaichi požaduje zvýšení veřejných investic v klíčových odvětvích, jako je obrana, polovodiče a umělá inteligence, spolu s daňovými úlevami pro domácnosti a podniky. Podporuje úzkou spolupráci s BoJ s cílem udržet expanzivní prostředí namísto zpřísnění finančních podmínek. Tento postoj je v rozporu s dřívějšími očekáváními, že BoJ by mohla do konce roku 2025 opět zvýšit sazby. Obchodníci od té doby výrazně snížili sázky na krátkodobé zvýšení sazeb, což vedlo k poklesu výnosů krátkodobých dluhopisů, i když výnosy dlouhodobých dluhopisů vzrostly kvůli obavám z deficitu.
Před hlasováním investoři počítali s téměř 70% pravděpodobností zvýšení sazeb BoJ do konce roku; v pondělí tato pravděpodobnost klesla na přibližně 50 %.
Reakce trhu
Finanční trhy reagovaly prudce a kapitál se přesunul do akcií. Index Nikkei 225 (JP225) vzrostl o 4,60 % na rekordních 48 100 bodů, a to zejména díky technologickým, těžkoprůmyslovým a realitním akciím, které těží z příznivých úvěrových podmínek.
Zároveň jen oslabil vůči dolaru téměř o 0,70 % a prolomil hranici 150 jenů. Trhy tuto dynamiku označily jako „Takaichi trade“ – silný posun směrem k akciím na úkor dluhopisů – což odráží očekávání, že fiskální stimuly a odložená normalizace BoJ budou v nadcházejících měsících dominovat japonským ekonomickým výhledům.
