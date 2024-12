Katarský ministr energetiky o Trumpově plánu zrušit omezení exportu LNG

Katarský ministr energetiky Saad al-Kaabi na dnešní tiskové konferenci uvedl, že Katar se neobává konkurence, kterou by mohlo přinést plánované zrušení omezení na export zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států, které oznámil nově zvolený americký prezident Donald Trump. Al-Kaabi zdůraznil, že projekty LNG jsou řízeny soukromými společnostmi, které posuzují jejich ekonomickou návratnost, a vyjádřil jistotu, že Katar zůstane klíčovým hráčem na globálním trhu s LNG.

Na dotaz, jak by Trumpův návrat do Bílého domu mohl ovlivnit energetické vztahy mezi Katarem a USA, al-Kaabi poznamenal, že projekty v oblasti ropy a plynu mají dlouhodobý charakter a přesahují funkční období jednotlivých vlád. Dodal, že Trump bývá považován za „pro-byznys“ prezidenta, což může být výhodné pro energetický sektor.

Al-Kaabi zároveň kritizoval novou směrnici Evropské unie o udržitelnosti v dodavatelských řetězcích. Tato směrnice vyžaduje, aby společnosti kontrolovaly, zda jejich dodavatelé nevyužívají nucenou práci nebo nezpůsobují ekologické škody. Za porušení pravidel hrozí firmám pokuty až do výše 5 % jejich celosvětových příjmů. Al-Kaabi varoval, že taková opatření mohou odradit investory, včetně Katarského investičního úřadu, od působení v Evropě. Zajímavou otázkou zůstává proč?

Trumpova administrativa mezitím připravuje agresivní plán na expanzi amerického LNG sektoru. Tento plán zahrnuje zrychlené schvalování povolení k exportu LNG a zvýšení těžby ropy a plynu na federálních územích a pobřežních oblastech USA. Analytici předpokládají, že tento krok by mohl vést k „zlaté éře“ pro americký LNG, přičemž export by se mohl do roku 2030 zdvojnásobit.

Na druhé straně Katar pokračuje ve svých vlastních ambiciózních projektech, které mají zvýšit jeho kapacitu na produkci LNG. Projekt North Field West má do roku 2030 přidat dalších 16 milionů tun ročně, čímž by se celková kapacita Kataru zvýšila na 142 milionů tun ročně.