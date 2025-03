Káva klesá o 2 % pod tlakem vyšší očekávané nabídky z Vietnamu 📉

Futures na kávu klesají o více než 2 % kvůli obavám z přebytku nabídky

Futures na kávu (COFFEE) dnes oslabují o více než 2 %, a to v důsledku rostoucích obav z možného přebytku nabídky. Podle nejnovějších údajů od Marex by mohly globální zásoby kávy v sezóně 2025/26 převýšit poptávku o 1,2 milionu pytlů.

Marex odhaduje, že světová produkce kávy v aktuální sezóně dosáhne 170,7 milionu pytlů, zatímco globální spotřeba činí 170,5 milionu pytlů. V sezóně 2025/26 by produkce mohla vzrůst na 172 milionů pytlů, především díky oživení produkce ve Vietnamu, kde se očekává nárůst na 29,8 milionu pytlů – o 2,2 milionu více než v roce 2024/25, a to i přes nepříznivé počasí.

Na druhé straně se očekává, že produkce v Brazílii klesne o 1,5 milionu pytlů na 64 milionů pytlů, zatímco globální spotřeba vzroste jen mírně na 170,8 milionu pytlů, což povede k mírnému přebytku nabídky.

Výsledkem je pokles cen kávových futures na burzách v New Yorku i Londýně. Podle údajů ICE dosáhly zásoby Arabiky a Robusty nejvyšších úrovní za poslední týden a měsíc, což dále zvyšuje tlak na trh.

Slabší poptávka kvůli rostoucím cenám

Marex upozorňuje na možný pokles globální poptávky v důsledku rostoucích cen. Spotřeba v Brazílii by mohla oslabit, zatímco růst poptávky v USA a Evropě zůstává relativně slabý.

Brazílie, jeden z největších kávových trhů na světě, čelí výraznému zdražování kávy, přičemž společnost JDE Peet’s zvýšila ceny až o 30 %.

V důsledku toho akcie JDE Peet’s (JDEP.NL) dnes klesají o více než 3 %.

Možná americká dovozní cla zvyšují nejistotu na trhu

Dalším rizikovým faktorem pro trh s kávou je možné zavedení dovozních cel v USA. National Coffee Association (NCA) analyzuje dopady obchodních opatření navržených administrativou Donalda Trumpa, která by mohla ovlivnit obchod s Kanadou a Mexikem.

Za zmínku stojí, že Starbucks praží kávu pro stovky kanadských prodejen v závodech na území USA, což zdůrazňuje silnou propojenost severoamerických dodavatelských řetězců. Mexiko zůstává klíčovým dodavatelem kávy do USA, přičemž každoročně vyváží průměrně přes jeden milion pytlů.

Prezident NCA Bill Murray vyzval k vyřazení kávy z možných celních opatření a zdůraznil, že takové poplatky by mohly ovlivnit tři ze čtyř amerických spotřebitelů.

Nejistota na trhu roste, zvláště pokud by dodatečná obchodní omezení mohla zasáhnout i další jihoamerické země, které patří mezi hlavní dodavatele kávy do USA. Zatím Trump zmínil Brazílii v souvislosti s cly pouze okrajově, ale toto téma by se mohlo znovu objevit v budoucích obchodních jednáních.

Technická analýza COFFEE (D1)

Futures kontrakt na kávu Arabica prolomil růstovou trendovou linii, což signalizuje možný pokles směrem k testu EMA50 (oranžová linie) v blízké budoucnosti.

